قسم التصديقات.. حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية برج التحرير وصبحان والشويخ

مكاتب التصديقات في برج التحرير وصبحان والشويخ التابعة لوزارة الخارجية تستقبل أعداد كبيرة من المراجعين سواء المواطنين آو من الوافدين، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021، تلك الخدمة التي تقدمها الوزارة على منصتها الإلكترونية بعدما أعلنت بأنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق وتقديم الباركود لموظف الاستقبال عند الدخول للحصول على المعاملة.

حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تتم عملية حجز موعد التصديقات في دقائق معدودة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الكويتية على شبكة الإنترنت، هذا وتعمل فروع وزارة الخارجية لتقديم خدمة التصديقات بالشويخ وبرج التحرير لفترتين صباحية ومسائية، لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المراجعين، بينما مكتب وزارة الخارجية بصبحان يقدم خدماته ومنها خدمة التصديقات للمواطنين الكويتيين في الفترة الصباحية.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تُطلب خدمة التصديقات على الشهادات الدراسية وبعض الوثائق الرسمية الصادرة من دولة خارج الكويت، حيث تقوم الخارجية من التأكد من صحة تلك الشهادات والوثائق ثم التصديق عليها واعتمادها في الكويت، رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة في تاريخ وموعد المراجعة مع تقديم الباركود.