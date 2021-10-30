كرت الزيارة للكويت 2022/2021.. تعرف على الأوراق المطلوبة

بواسطة محمود عطا الله
كرت الزيارة للكويت كرت الزيارة للكويت

فتحت دولة الكويت سمات الدخول إلى الدولة ومن ضمنها كروت الزيارة العائلية للزوجة أو للأبناء في خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية والزيارات التجارية، ونستعرض من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة لاستخراج كرت الزيارة العائلية للكويت سواء للزوجة أو الزوجة والأبناء، وجاء قرار فتح سمات الدخول إلى دولة الكويت تزامنا مع فتح الطيران ومطار الكويت لاستقبال الرحلات المباشرة مع الكثير من دول العالم.

1 كرت الزيارة العائلية للكويت للزوجة 2022.. الأوراق المطلوبة
2 كرت زيارة للزوجة وإبن إلى الكويت

كرت الزيارة العائلية للكويت للزوجة 2022.. الأوراق المطلوبة

  • صورة جواز الزوجة (مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر).
  • البطاقة المدنية للوافد.
  • جواز سفر الوافد.
  • إذن العمل.
  • عقد الزواج موثق.
  • طلب عمل كارت زيارة من الطباعين.
  • حجز موعد مع الجوازات من منصة متى.

كرت زيارة للزوجة وإبن إلى الكويت

  • صورة جواز الزوجة (مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر).
  • جواز الإبن.
  • شهادة ميلاد الإبن موثقة من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية.
  • قسيمة الزواج موثقة.
  • إذن عمل.
  • مدنية الوافد.
  • جواز سفر الوافد.
  • طلب كرت زيارة من الطباعين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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