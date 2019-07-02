شاهد بث مباشر.. كسوف الشمس الجزئي والكلي

كسوف الشمس الكلي، ظاهرة كونية ينتظرها الكثير من سكان العالم، حيث أنها ظاهرة فلكية تحدث تزامنًا مع الأيام الأخيرة في شهر شوال للعام الهجري الجاري وبداية شهر ذي القعدة، ومن المفترض أن الكسوف سوف يستمر لما يقرب من 4 ساعات وست وخمسين دقيقة، وقد تم بالفعل الكسوف الجزئي، حيث قد بدأ قبل الساعة السابعة بحوالي خمس دقائق، ليتنقل إلى الكسوف الكلي في الساعة 8.02 مساءًا.

وكسوف الشمس يمكن أن يُرى في بعض البلاد في قارة أمريكا الجنوبية وتحديدًا في دولة شيلي والدولة المجاورة لها الأرجنتين، بالإضافة إلي المحيط الباسفيكي وشرق أوقيانوسيا، ولكن من الصعب رؤيته في مصر ولا في الوطن العربي بأكمله.