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شاهد بث مباشر.. كسوف الشمس الجزئي والكلي

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
شاهد بث مباشر.. كسوف الشمس الجزئي والكلي

كسوف الشمس الكلي، ظاهرة كونية ينتظرها الكثير من سكان العالم، حيث أنها ظاهرة فلكية تحدث تزامنًا مع الأيام الأخيرة في شهر شوال للعام الهجري الجاري وبداية شهر ذي القعدة، ومن المفترض أن الكسوف سوف يستمر لما يقرب من 4 ساعات وست وخمسين دقيقة، وقد تم بالفعل الكسوف الجزئي، حيث قد بدأ قبل الساعة السابعة بحوالي خمس دقائق، ليتنقل إلى الكسوف الكلي في الساعة 8.02 مساءًا.

وكسوف الشمس يمكن أن يُرى في بعض البلاد في قارة أمريكا الجنوبية وتحديدًا في دولة شيلي والدولة المجاورة لها الأرجنتين، بالإضافة إلي المحيط الباسفيكي وشرق أوقيانوسيا، ولكن من الصعب رؤيته في مصر ولا في الوطن العربي بأكمله.

ومن المعروف فلكيًا أن خسوف القمر وكسوف الشمس هما ظاهرتان ترتبط بـ 3 أجرام سماوية تتمثل في الأرض والشمس والقمر، حيث أن الأرض تدور بدقة حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض، ويحدث كسوف الشمس حينما يمر من أمامها القمر فيقوم بحجب الضوء.

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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