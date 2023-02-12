كشتة العيد الوطني الكويتي 2023.. مشروع ترفيهي جديد مبهر يستمر لمدة شهر

تشهد الكويت فعالية ترفيهية فريدة خلال الاحتفالات بالعيد الوطني وهي “كشتة العيد الوطني”، والتي تُقام بتمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت إشراف اتحاد الجمعيات التعاونية، والمشروع نتاج أفكار مجموعة من الشباب الكويتي، تكلفة مشروع كشتة العيد الوطني 2023 ما يقرب من 150 ألف دينار، وهو مشروع وطني ترفيهي غير هادف للربح، ولكن الهدف منه المشاركة في احتفال أبناء الكويت بالعيد الوطني للدولة.
مشروع كشتة العيد الوطني الكويتي 2023
- مكان مشروع كشتة العيد الوطني (مكشات الكويت) في الصليبخات مقابل البحر، موقع المشروع باللقرب من المقاهي الشعبية.
- هو مشروع ترفيهي مستوحى من البيئة الصحراوية الكويتية.
- يبدأ مشروع كشتة العيد الوطني 2023 بالكويت من 15 فبراير حتى 15 مارس 2023.
- يتكون من مسرح للفعاليات وأماكن للألعاب، وخيام، واماكن لعرض منتجات الأسر المنتجة ومطاعم وكافيهات.
- تنتظر الزائرين مجموعة مبهرة من الفعاليات لمدة شهر.