كشف أسماء مرشحين 2023 بالدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة الكويت

الدائرة الرابعة هي ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين حيث يبلغ إجمالي من يحق له المشاركة في انتخابات الكويت 2023 عن تلك الدائرة ما يقرب من 209 ألف ناخب وناخبة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير كشف أسماء مرشحين 2023 بالدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، كما نُقدم لكم أسماء مناطق تلك الدائرة الهامة، والتي دائمًا ما تشهد منافسة قوية بين المرشحين.

مناطق الدائرة الرابعة 2023 انتخابات مجلس الأمة الكويتي

يبلغ عدد أسماء المرشحين بالدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 47 مرشحًا ومرشحة، مناطق الدائرة الرابعة الانتخابية في الكويت هي: الفروانية، ضاحية عبدالله المبارك، الجهراء الجديدة، الجهراء القديمة، مدينة سعد العبدالله، النعيم، النسيم، العارضية، اشبيلية، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك، منطقة البر، الرقعي، الأندلس، الفردوس، العمرية، الرابية، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الرحاب، الصليبية والمساكن الحكومية، الشدادية، صيهد العوازم، العديلية، العيون، القصر، تيماء، الواحة.

أسماء مرشحين 2023 الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة:

أحمد علي مبروك أرشيد – أحمد ماجد المطيري – أنوار كامل القحطاني – باسل عبد الرزاق المجلهم – بدر سيار الشمري – بدر ناصر المجاوب – بدري سعيدان الماجدي – بكر نادي الرشيدي – تركي حمد الخالدي – ناصر سعد السويط – جراح فراج الظفيري – جمال سعد العنزي – حمدان محمد العتيبي – خالد رفاعي الشليمي – خالد مرزوق الدلوم – سعد علي الخنفور – سعود سعد أبو صليب – سلطان مطني الشمري – سليمان رجب المعيوف – شعيب شباب المويزري – صلال محمد الحربي – عبدالله فهاد العنزي – عبدالله مطلق المطيري – عبيد محمد الوسمي – فايز غنام الجمهور – فلاح سلطان المطيري – فهد حجاب الحيان – فهيمة نشمي الرشيدي – فواز ثامر الجدعي – فواز سعود العازمي – فواز منشر الظفيري – مبارك حمود الطشة- مبارك هيف الحجرف – متعب عايد الرثعان – محمد بداح السليماني – محمد عوض الرقيب – محمد مبارك الفجي – محمد هايف المطيري – مرزوق خليفة الخليفة – مرزوق سلطان المطيري – مريم محسن المطيري – مساعد سعد المانع – مساعد عبد الرحمن العارضي – مطلق عويد العنزي – معاذ مبارك الدويلة – نور عبدالله المطيري – يوسف سرحان الهندال.