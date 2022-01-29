كشف فضائح فساد بالبحرية الأمريكية: حفلات جنسية مقابل تقديم أسرار عسكرية

بواسطة أسامة مقلد
كشف فضائح فساد بالبحرية الأمريكية: حفلات جنسية مقابل تقديم أسرار عسكرية كشف فضائح فساد بالبحرية الأمريكية: حفلات جنسية مقابل تقديم أسرار عسكرية

كشف ستيفن شيد، القائد السابق في البحرية الأمريكية فضيحة فساد كبرى حدثت في الـ 10 سنوات الماضية، حيث أقر بتلقيه 250 ألف دولار نقدًا بالإضافة إلى خدمات جنسية مقابل تسريب أسرار عسكرية.

وأضاف أن المعلومات التي قدمها لإحدى الشركات ساعدتهم في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار في القضية التي عرفت بـ “فات ليونارد” وهي واحدة من أسوأ فضائح الفساد في تاريخ البحرية الأمريكية.

ويعتبر شيد، هو واحد من تسعة أفرا بالأسطول الأمريكي الذين تورطوا في القضية، وقالت وزارة العدل الأمريكية أن شيد والضباط الآخرون أقاموا حفلات جنسية مقابل تقديم أسرار عسكرية لصالح شركة تابعة لمواطن ماليزي يدعى ليونارد جلين فرانسيس، وعرفت القضية إعلاميًا باسم “فات ليونارد” نسبة إلى جسد ليونارد السمين.

ووجه الاتهام إلى 35 شخصًا بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة، من بينهم مسؤولون في البحرية الأمريكية، وموظفين بوزارة الدفاع، وأفراد متقاعدون بالبحرية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة فدرالية بكاليفورنيا جلسة النطق بالحكم على ستيفن شيد، في 21 يوليو المقبل، بينما تبدأ محاكمة الضباط الآخرين في 28 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يحضر ليونارد شخصيًا للإدلاء بشهادته.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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