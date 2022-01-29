كشف فضائح فساد بالبحرية الأمريكية: حفلات جنسية مقابل تقديم أسرار عسكرية

كشف ستيفن شيد، القائد السابق في البحرية الأمريكية فضيحة فساد كبرى حدثت في الـ 10 سنوات الماضية، حيث أقر بتلقيه 250 ألف دولار نقدًا بالإضافة إلى خدمات جنسية مقابل تسريب أسرار عسكرية.

وأضاف أن المعلومات التي قدمها لإحدى الشركات ساعدتهم في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار في القضية التي عرفت بـ “فات ليونارد” وهي واحدة من أسوأ فضائح الفساد في تاريخ البحرية الأمريكية.

ويعتبر شيد، هو واحد من تسعة أفرا بالأسطول الأمريكي الذين تورطوا في القضية، وقالت وزارة العدل الأمريكية أن شيد والضباط الآخرون أقاموا حفلات جنسية مقابل تقديم أسرار عسكرية لصالح شركة تابعة لمواطن ماليزي يدعى ليونارد جلين فرانسيس، وعرفت القضية إعلاميًا باسم “فات ليونارد” نسبة إلى جسد ليونارد السمين.

ووجه الاتهام إلى 35 شخصًا بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة، من بينهم مسؤولون في البحرية الأمريكية، وموظفين بوزارة الدفاع، وأفراد متقاعدون بالبحرية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة فدرالية بكاليفورنيا جلسة النطق بالحكم على ستيفن شيد، في 21 يوليو المقبل، بينما تبدأ محاكمة الضباط الآخرين في 28 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يحضر ليونارد شخصيًا للإدلاء بشهادته.