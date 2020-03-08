كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020 International Women’s Day

يحتفل جوجل اليوم بـ اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020 من كل عام، اعترافاً بالجهود العظيمة التي تقوم بها النساء في مختلف العالم من أعمال يومية ومنزلية، تربية وتشجيع الأطفال على أن يصبحوا أسوياء وذلك من خلال المذاكرة والتدريبات وتحفيزهم للأمام، ومن المعتاد أن يحتفل محرك البحث جوجل بالمشاهير أو الأعياد العالمية بتاريخها، حيث يصادف اليوم International Women’s Day الذي يحمل الكثير من المعاني الجميلة لجميع الأمهات حول العالم.

اليوم العالمي للمرأة

جاء احتفال اليوم العالمي للمرأة من أجل التقدير والحب والاعتراف بالإنجازات الكبيرة التي تقوم بها النساء والتي تشمل (انجازات اقتصادية، سياسية، اجتماعية)، ويشبه احتفال هذا اليوم بعيد الأم الذي تحتفل به عدة بلدان عربية في يوم ال21 مارس من كل عام، أما عن اليوم العالمي للمرأة فتحتفل به أيضاً عدة بلدان كـ الصين وروسيا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن بعدما حدثت الإضطرابات النسائية التي جعلت خروج آلاف النساء للتظاهر بسبب ثقل الأعمال اليومية، وكثرة ساعات العمل والجهود الشاقة الواقعة عليهن.

قصة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس

في عام 1856 ميلادية خرج آلاف النساء اعتراضاً على الظروف الإنسانية التي يجبرن عليها في العمل، بينما تدخلت وقتها الشرطة بطريقة وحشية من أجل فض التظاهر وتفرقة المسيرة، إلا وأن صممت جميعهن على البقاء واستمرار الاعتراض لكي تصل أصواتهن لـ المسؤولين، وبالفعل نجحت مسيرة تظاهر النساء في تحقيق طرح مشكلة جداول الأعمال اليومية.

وفي عام 1908 الموافق 8 مارس عادت آلاف المتظاهرات من عاملات النسيج للخروج في مسيرات حاشدة بشوارع نيويورك، حيث قطعن الخبز اليابس وباقات الورد تحت شعار “خبز وورود” احتجاجاً على كثرة ساعات العمل، وفي تلك المسيرة طالبت النساء بالحقوق المفقودة وقتها كـ المساواة والإنصاف مثلها مثل الرجال وأخذ الحق السياسي ودخول الانتخابات.

أمريكا تقرر اليوم العالمي للمرأة 8 مارس

وبعد مرور 7 سنوات على مظاهرات النساء في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المطالبة بحقوقهن والمساواة، أصدرت المنظمة الدولية قرار بتخصيص اليوم العالمي للمرأة 8 مارس عطلة رسمية عام 1977م، وذلك اليوم يرمز لنضال النساء اللواتي خرجن للتظاهر حول العالم للمطالبة بحقوقهن.