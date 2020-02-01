كل ما تريد معرفته عن محمد توفيق علاوي رئيس الحكومة العراقية الجديد

ضمن المتابعة المستمرة في أخبار دولة العراق فقط تم الإعلان عن تكليف رئيس الحكومة العراقية الجديد محمد توفيق علاوي، وقد أعلن على أنه سوف يتوجه بكلمة إلى المتاظهرين إحتجاجاً على الأوضاع الصعبة التى تمر بها دولة العراق، وقد تم الإعلان عن تكليف الأخير قبل لحظات من كتابة الخبر، هذا ويعتبر هو وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقد تم إنتخابه عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003.

محمد توفيق علاوي رئيس حكومة العراق

يعتبر عضو فاعل في إحدى تشكيلات الأمم المتحدة وقد شارك في تأسيس معمل توفيق علاوي لإنتاج الاسلاك والكابلات الكهربائية وقد أنهى دراسته الإبتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد وقد التحق بعدها في جامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وقد ترك الجامعة إلى لبنان بعد موجة من الاعتقالات في بادية 1977 على أثر أحداث الأربعين وقد التحق في الجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة بكالوريوس هندسة معمارية 1980

ما هي المناصب التى توالها محمد توفيق علاوي