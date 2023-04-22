كم تذكرة أكواريوم الكويت 2023؟

أكواريوم الكويت بالمركز العلمي أحد أهم الأماكن الترفيهية والتقيفية في دولة الكويت، وأحد أهم الوجهات السياحية العائلية على مدار العام، وسعر تذكرة أكواريوم الكويت 2023 مناسب للجميع، وزيارة الأكواريوم تجربة رائعة وفريدة، حيث يعتبر هذا الأكواريوم هو الأكبر من نوعه والأهم في منطقة الخليج.
سعر تذكرة دخول أكواريوم الكويت 2023 في المركز العلمي
- يبلغ سعر تذكرة دخول أكواريوم الكويت وقاعة الاستكشاف بالمركز العلمي (عمر فوق 2.5 سنة) 5 دينار كويتي.
- سعر تذكرة دخول أكواريوم الكويت وقاعة الاستكشاف وآي ماكس 7.5 دينار.
- تذكرة دخول (أكواريوم الكويت وقاعة الاستكشاف) + جولة خلف الكواليس (5 سنوات فأكثر) 10 دينار كويتي.
- يضم الأكواريم ثلاث بيئات هي: الصحراء والساحل، والقاع الذي يضم مجموعة مبهرة من الأسماك ومعالم البيئة البحرية الشهيرة.