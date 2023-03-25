كم رسوم تجديد الجواز المصري في الكويت؟

أصدرت القنصلية المصرية في الكويت، بيان رسمي بخصوص رسوم استخراج جواز السفر للمصريين في الكويت، البيان أفاد بتعديل رسوم استخراج الجواز المصري في الكويت (جديد أو بدل تالف أو بدل فاقد)، وذلك بناء على قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023، الرسوم الجديدة سوف يتم تطبيقها بداية من الأول من شهر أبريل 2023.
رسوم استخراج الجواز المصري في الكويت 2023
- رسوم استخراج الجواز المصري الجديد المقروء آليًا في الكويت بداية من 1 أبريل 2023 تبلغ قيمتها 77 دينار كويتي.
- رسوم استخراج الجواز المصري في الكويت بدل تالف أو بدل فاقد هي 104 دينار كويتي.
- من الجدير بالذكر، أنه يجب قبل الذهاب إلى القنصلية المصرية بالكويت لاستخراج جواز سفر جديد، يجب عليك حجز موعد عبر تطبيق القنصلية.