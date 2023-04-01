زكاة الفطر هي زكاة يجب أن يُخرجها الصائم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وقبل صلاة الفطر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مقدار وقيمة زكاة الفطر في الإمارات 2023 الموافق هجريًا 1444، زكاة الفطر هي صاع من أرز أو قمح أو شعير (حسب الطعام المنتشر في بلدك)، كما يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، الحديث النبوي الشريف عن تلك الزكاة هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

كم زكاة الفطر في الإمارات 2023؟

مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد هي صاع من الأرز، الصاع يعادل 2.5 كيلو، عليه تكون قيمة زكاة الفطر في الإمارات 2023 على الفرد الواحد هي 25 درهمًا، كما يُخرج الصائم زكاة الفطر عن من يعولهم من أبناء وزوجة، وكما ذكر الحديث النبوي فإن لتلك الزكاة عدة فوائد، منها أنها طهارة للصائم من أي لغو ورفث حدث خلال فترة صيامه، كما أنها تُقدم الطعام أو المال للمحتاجين.

هذا ومن المرتقب أن يكون آخر أيام شهر رمضان الفضيل في الإمارات 2023 هو يوم الخميس 20 أبريل 2023 طبقًا للحسابات الفلكية، حيث تكون عدة الشهر 29 يومًا، ويكون موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات صباح يوم الجمعة 21 أبريل 2023.