كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت؟

تشهد نهاية شهر يونيو الجاري مناسبة إسلامية عظيمة وهي عيد الأضحى المبارك والذي تحتفل به الأمة الإسلامية حول العالم، وقد أعلن مجلس الوزراء في بيان رسمي موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت، يذكر أن وقفة عرفات توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، على أن يكون موعد أول أيام العيد يوم العاشر من ذي الحجة 1444.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2023 الكويت

طبقًا لتقويم مركز العجيري العلمي سوف يكون موعد يوم وقفة عرفات 1444 فلكيًا لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وأول أيام عيد الأضحى في الكويت يوم الأربعاء 28 يونيو، هذا وطبقًا لتلك التقديرات الفلكية الدقيقة لمركز العجيري سوف يكون أول شهر ذي الحجة 1444 في الكويت يوم الإثنين 19 يونيو 2023.

عدد أيام عيد الأضحى في الكويت 2023:

طبقًا لقرار مجلس الوزراء، سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت بداية من يوم وقفة عرفات وهو من المرتقب أن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر حتى يوم الأحد 2 يوليو، ويُستأنف الدوام في كل الجهات الحكومية من يوم الإثنين 3 يوليو، عليه يكون عدد أيام إجازة العيد في الكويت 6 أيام.