كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
عدد أيام إجازة عيد الفطر الكويت عدد أيام إجازة عيد الفطر الكويت

أصدر ديوان الخدمة المدنية، تعميمًا بخصوص عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 بالكويت، وذلك بالتزامن مع دخولنا في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، والآن أصبح رسميًا أنه سوف تُعطل كل الجهات الحكومية في الدولة لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر السعيد، ثلاثة أيام عطلة ويومين راحة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 الكويت

قال ديوان الخدمة المدنية أن موعد عطلة عيد الفطر 2023 بالكويت في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي ويعود الجميع للعمل من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

هذا ومن الجدير بالذكر أن موعد أول أيام عيد الفطر في الكويت فلكيًأ، سوف يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، على أن يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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