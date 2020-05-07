كم عدد أيام شهر رمضان 2020-1441؟

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير عدد أيام شهر رمضان 2020-1441 فلكيًا في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعدد من الدول العربية الآخرى، كما نُقدم لكم تاريخ موعد أول أيام شهر شوال 1441 وموعد أول عيد الفطر 2020 في تلك الدول العربية، هذا وتتواصل أيام رمضان الجميلة، أيام البركة والخير الوفير، والليالي العشرة الأخيرة من هذا الشهر، والتي نتحرى فيها ليلة القدر، والتي تسبق عيد الفطر السعيد.

عدد أيام شهر رمضان 2020-1441 في السعودية والكويت والإمارات وقطر

يوم رؤية هلال شهر شوال 1441 سوف يكون مساء يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف تتعذر رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، وعليه يكون عدد أيام رمضان 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر فلكيًا 30 يومًا، ليكون أخر أيام شهر رمضان هو يوم السبت 23 مايو 2020، ويكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر 2020 فلكيًا هو يوم الأحد 24 مايو 2020.

نتيجة الرؤية الشرعية تُحدد عدد أيام رمضان 2020

على الرغم من التقدم العلمي الكبير الذي حدث في علم الفلك وحساباته خلال السنوات الماضية، إلا أن معظم الدول العربية بل كلها تعتمد في تحديد عدد أيام شهر رمضان وبدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية بالعين المجردة أو بالوسائل المساعدة مثل المناظير، ويكون تحري الهلال عبر بعثات رسمية شرعية، كل عام وأنتم بخير.