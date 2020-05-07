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كم عدد أيام شهر رمضان 2020-1441؟

بواسطة محمود عطا الله
عدد أيام رمضان 2020 عدد أيام رمضان 2020

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير عدد أيام شهر رمضان 2020-1441 فلكيًا في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعدد من الدول العربية الآخرى، كما نُقدم لكم تاريخ موعد أول أيام شهر شوال 1441 وموعد أول عيد الفطر 2020 في تلك الدول العربية، هذا وتتواصل أيام رمضان الجميلة، أيام البركة والخير الوفير، والليالي العشرة الأخيرة من هذا الشهر، والتي نتحرى فيها ليلة القدر، والتي تسبق عيد الفطر السعيد.

عدد أيام شهر رمضان 2020-1441 في السعودية والكويت والإمارات وقطر

يوم رؤية هلال شهر شوال 1441 سوف يكون مساء يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف تتعذر رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، وعليه يكون عدد أيام رمضان 2020 في السعودية والكويت والإمارات وقطر فلكيًا 30 يومًا، ليكون أخر أيام شهر رمضان هو يوم السبت 23 مايو 2020، ويكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر 2020 فلكيًا هو يوم الأحد 24 مايو 2020.

نتيجة الرؤية الشرعية تُحدد عدد أيام رمضان 2020

على الرغم من التقدم العلمي الكبير الذي حدث في علم الفلك وحساباته خلال السنوات الماضية، إلا أن معظم الدول العربية بل كلها تعتمد في تحديد عدد أيام شهر رمضان وبدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية بالعين المجردة أو بالوسائل المساعدة مثل المناظير، ويكون تحري الهلال عبر بعثات رسمية شرعية، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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