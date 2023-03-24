كم عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير التقديرات الفلكية بخصوص عدد أيام شهر رمضان 2023 الفضيل في دولة الكويت، هذا وقد توافقت التقديرات الفلكية مع الرؤية الشرعية في تحديد بداية شهر رمضان، حيث بدأ الشهر الفضيل يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وكان عدد أيام شهر شعبان 1444 كامل العدة 30 يومًأ، شهر رمضان الفضيل هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية يليه شهر شوال.

عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت

كما تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة فسوف يكون عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت 29 يومًا (غير كامل العدة)، وأن آخر أيام الشهر الفضيل هو يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل 2023، وشهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركات، شهر النفحات العظيمة من رب العالمين للمقربين من عباده الصالحين.

أكدت الحسابات الفلكية الدقيقة، أن أول أيام شهر شوال 2023 (أول عيد الفطر) في الكويت، هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ثاني أيام العيد السبت 22 أبريل، واليوم الثالث هو الأحد 23 أبريل، ومن المرتقب أن تُعطي الحكومة الكويتية الإثنين والثلاثاء عطلة عيد الفطر، تعويضًا عن الجمعة والسبت، وينتظر الجميع قرار مجلس الوزراء بخصوص يومي الأربعاء والخميس من أسبوع عيد الفطر بالكويت.