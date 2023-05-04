كم عدد أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023؟

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2023، ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشر مرسوم تحديد موعد انتخابات المجلس، من الجدير بالذكر أن صاحب السمو أمير الكويت الشيخ أحمد النواف آل صباح قد أصدر مرسومًا ساميًا بحل مجلس الأمة السابق، والدعوة لانتخابات جديدة، حيث تُقام الانتخابات يوم 6 يونيو 2023.

مواعيد فتح ونهاية الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2023

حددت وزارة الداخلية موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 بالكويت من يوم الجمعة 5 مايو 2023، ولمدة 10 أيام، مواعيد الدوام اليومية بمقر التقديم بإدارة شؤون الانتخابات بالشويخ من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا، آخر أيام الترشح للانتخابات سوف يكون بنهاية دوام يوم 14 مايو 2023.

قال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد صلاح الشطي، أن عدد اللجان في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الأصلية والفرعية سوف تبلغ 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة سوف تستقبل الناخبين، وتم اعتماد خمسة مدارس لتكون لجان رئيسية سوف تعلن نتائج الانتخابات بواقع واحدة في كل دائرة.