كم عدد الناخبين في الدائرة الخامسة بالكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير إجمالي عدد الناخبين في كل مناطق الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، حيث تستعد الكويت للانتخابات البرلمانية القادمة، المقرر له رسميًا يوم السادس من يونيو 2023، حيث تم تحديد يوم الانتخابات بمرسوم أميري سامي، صدر بعد مرسوم حل مجلس الأمة السابق، وتسفر انتخابات الكويت القادمة عن فوز 50 مرشحًا، يبلغ نصيب الدائرة الخامسة 10 مرشحين.

عدد الناخبين في الدائرة الخامسة أمة 2023

يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويتي 256213 ناخبًا وناخبة، عدد الناخبين الذكور 127000، عدد الناخبات الإناث 130100 ناخبة، عدد مناطق الدائرة الخامسة الانتخابية 33 منطقة سكنية معظمها من المدن والمناطق الكبيرة في الكويت، منافسة قوية تنتظر المرشحين في تلك الدائرة.