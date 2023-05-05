كم عدد الناخبين في الدائرة الرابعة 2023 انتخابات مجلس الأمة بالكويت؟

تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، الدائرة الرابعة هي واحدة من الدوائر الهامة دائمًا في انتخابات الكويت، ودائمًا ما تشهد منافسة قوية من المرشحين، هذا وتُقام انتخابات مجلس الأمة القادمة في يوم السادس من شهر يونيو 2023، وذلك بعد حل المجلس السابق.

الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة

تضم الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة القادمة 2023 عدد 21 منطقة من مناطق الكويت، وتعتبر تلك الدائرة الانتخابية 4 هي ثاني أكبر دوائر الكويت بعد الدائرة الخامسة، تضم الدائرة مجموعة من المناطق والمدن الكبيرة في دولة الكويت، ويخوض الانتخابات فيها منافسين أقوياء.

عدد الناخبين في الدائرة الرابعة 2023

طبقًا لأحدث الاحصائيات الكويتية يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الرابعة خلال انتخابات مجلس الأمة 2023 القادمة 208671 ناخب وناخبة، يبلغ عدد الناخبين الذكور 100330 ناخب، عدد الناخبات الإناث 108035 ناخبة، كما ذكرنا عدد المناطق 21 منطقة.