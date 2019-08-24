كم مثلث في الشكل؟ اختبر قوة الملاحظة لديك وشارك بإجابتك

هناك العديد من المسابقات التي توضح مدى قوة ملاحظة الشخص وذكائه، من خلال استعراض بعض الأسئلة التي لا تستطيع الاجابة عليها الا اذا كنت قوي الملاحظة، مثل اختبار اوجد الفرق بين الصورتين؟ حيث تعتمد إجابة السؤال بشكل كبير إلى التركيز الشديد، حيث أن الاجابة تكون بالشكل، واليكم سؤال شيق جيداً كل المطلوب منك أن تقوم بالتركيز في المثلثات التي أمامك بالشكل، وتقوم بعدها جيداً، والتأكد من عدم نسيان اى مثلث من هذه المثلثات الموضحة في الشكل، ويمكنكم المشاركة بالإجابة بهذه المقالة بترك تعليق أسفل المقالة به عدد المثلثات الموجودة في الرسم.

كم مثلث في الشكل؟

الشكل التالي به مجموعة كبيرة من المثلثات التي تحتوي على (ثلاثة أضلاع) والمطلوب منك عزيزي القارئ أن تكون قوي الملاحظة، وشديد التركيز، ومن ثم عد تلك المثلثات كاملة والمشاركة بها في تعليق أسفل المقالة، إذا كنت قد تأكدت من الإجابة الصحيحة.

كما أن صاحب الإجابة الصحيحة والذي يستطيع أن يقوم بعد المثلثات بطريقة صحيحة، دون التشتت يصبح الشخص الأكثر ذكاء، وهو من الشخصيات التي تتسم بقوة الملاحظة، والتركيز والهدوء.

واليكم الشكل التالي والذي يحتوي على عدد كبير من المثلثات المتداخلة بشكل مشتت وعليك التركيز وعدها، وكتابة الاجابة الصحيحة في تعليق أسفل هذه المقالة لنرى إجابات القراء والمشاركة التفاعلية في هذه المسابقة.