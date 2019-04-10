برنامج كنف لك سند | شروط برنامج كنف لقروض الضمان الاجتماعي للأرامل والمطلقات من خلال بنك التنمية الاجتماعية

كنف سند لك خدمة جديدة من خلال بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدمها للفئة المجتمعية الأولى بالرعاية، فقد أعلن البنك عن منتج جديد وهو قروض برنامج كنف التمويلي 1440، وهذه الخدمة موجهه للمستحقين من الأرامل والمطلقات السعوديات، والغرض من برنامج كنف هو تقديم الرعاية الواجبة على الدولة تجاه النساء من المطلقات والأرامل ولذلك لحفظ كرامتهن في مواجهة متطلبات الحياة الكريمة، لذلك تم إطلاق برنامج كنف التمويلي ليكون سكن وكنف لمن يستحق، وذلك في إطار حرص المملكة على الاهتمام بجميع الطبقات والفئات الاجتماعية.

أما عن برنامج كنف فهو منتج تمويلي يغلب عليه الطابع الاجتماعي، ولا يهدف بنك التمنية الاجتماعية للربح من وراء هذا البرنامج، وتسهيلا على النساء السعوديات الأرامل والمطلقات، فقد تم إتاحة التسجيل في برنامج كنف التمويلي إلكترونيا لمن يستوفي الشروط، ويمكن التسجيل في برنامج كنف من جميع أرجاء المملكة دون تكلف عناء مشقة الانتقال لفروع البنك، وتيسيرا وتسهيلاً على المستحقين لهذه القروض المدعومة من قبل المملكة، فقد أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي غن برنامج كنف التمويلي.

صمم هذا المنتج للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، ويمكن التقديم على المنتج عبر بوابة تمويل الفئات الخاصة.

برنامج كنف لك سند الفئات المستحقة من بنك التنمية الاجتماعية 1440

فئة الأرامل.

النساء من المطلقات.

المرأة التي لا تعول الأبناء.

طريقة التقديم على كنف وخطوات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

أولا الدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص كما في الصورة السابقة

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثم قم باتباع التعليمات بملاء البيانات الصحيحة المطلوبة.

بعد الانتهاء من كل ما سبق سيتولى موقع بنك التنمية الاجتماعية عملية المراجعة للبيانات ومطابقة البيانات للشروط.

شروط التسجيل في برنامج قرض منتج كنف التمويلي

أولا في حالة كانت المستفيدة موظفة حكومية أو تعمل في شركة تابعة للحكومة السعودية

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. ثانيا في حالة كانت المستفيدة متقاعدة حكومية ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

أصل نموذج إقرار وتفويض المتقاعدين المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. ثالثاً في حالة كانت المستفيدة ربة منزل نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميل

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60يوم.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية من خلال قروض منتج كنف التمويلي يستهدف دائمًا الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي والأحق بالإعلانات والرعاية.

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قيمة قرض برنامج كنف



صرح بنك التنمية الاجتماعية بأن برنامج كنف صمم خصيصاً كحاضنة اجتماعية للنساء السعوديات من أرامل ومطلقات، كما صرح البنك أن القيمة المخصصة لقرض برنامج كنف التمويلي هي ثلاثون ألف ريال سعودي، وأضاف البنك أنه للحصول والاستفادة، فالمستفيد من البرامج ليس مخاطب بتقديم صك إعالة أو إعالة الأسرة.

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