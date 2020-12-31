كورونا بوجه جديد .. إليك أعراض كورونا الجديدة

كورونا، ذاك الفيروس الذي اجتاحنا مؤخراً، اقتحم دفء العائلة، وصحة الجسد، وسلامة كبار السن، وخلف لنا الكثير من الوفيات والمصابين، ودون رأفة منه بقلوب ذويهم وسيل عبراتهم، ولم يكتف بموجة أولى وحسب، بل عاد وكشف لنا عن وجه آخر له، في صورة موجة ثانية بأعراض جديدة.
سبب ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا:
وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أي أن الفيروس بسلالته الأولى حدث له تحور جيني، فنتج عنه سلالة جديدة، وهي سبب الإنتشار المتضاعف للفيروس، والذي حدث أولاً في جنوب انجلترا، إضافة إلى أنه تم التأكيد على إصابة حوالي 1000 حالة من السلالة الجديدة في 60 مدينة أخرى مختلفة من البلد ذاتها، وحتى تأكد وجود سلالات جديدة في بلدان أخرى في وقت سابق.
خصائص السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد:
- لم يثبت عمليا أن السلالة الجديدة تسبب أعراض أقوي.
- السلالة الجديدة انتشرت بشكل سريع، وتمثل حوالي 60% من إجمالي حالات الإصابة في لندن.
- معدل انتشار السلالة الجديدة نفسها سريع، لكن هناك خلاف بين العلماء حول تفسير سبب سرعة انتشرها المفاجئ، فلربما يرجع السبب إلى أن الطفرة التي حدثت له زودت من شدة عدوى الفيروس بنسبة 70%، أم أن الظروف البيئية بشكل عام الغير المواتية، من اختلاط وتجمع وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية بشكل سليم، هي سبب الانتشار.
- قامت بعض الدول بوقف رحلات الطيران من وإلى انجلترا، وقاموا بفرض المستوى الرابع من الإجراءات الاحترازية في لندن و جنوب انجلترا، هذه الاجراءات كلها ترجع إلى دي الخوف من الإنتشار السريع بسبب الكريسماس و الاعياد.
- السلالة الجديدة موجودة في انجلترا من سبتمبر المنقضي، وحتى عدد من الدول الاخرى.
- لا يوجد أي دليل على كون السلالة الجديدة أقوى أو أنها لن تستجيب للقاح.
أعراض كورونا الجديدة:
بروتوكول وزارة الصحة الجديد لفيروس كورونا:
- التحاليل السليمة لا تلغي الاشتباه.
- ضرورة عمل أشعة مقطعية على الصدر بعد ظهور الاعراض بأربعة أيام وليس قبل ذلك.
- فقدان حاسة الشم و التذوق من الأعراض الأساسية القوية للكورونا .
- أعراض الفيروس متنوعة بين ضيق تنفس، قئ، إسهال، حمى و وجع في الصدر.
- في حال كانت المسحة الأولى سلبية، قد تكون غير دقيقة، لذا يجب إجراء مسحتين بفارق توقيت 48 ساعة.
- في حال ظهرت الأعراض، ولم يمر سوى 24 ساعة، لا تتسرع، أو تقم بإجراء تحاليل معملية، وإذا تواصلت الأعراض لأقل من 3 أيام لا تقم بعمل أشعة مقطعية على منطقة الصدر لأنها ستبدو خالية ونظيفة.
- ليس معنى ان ليست لديك حمى، أنه ليست لديك كورونا من الأساس، وربما لن يكون لديك أية أعراض أصلاً، ويرجع السبب إلى امتلاكك لجهاز مناعة قوى، والمثال جلي لدى لاعبي كرة القدم وغيرهم (Mild asymptomatic cases).
- فقدان حاستي الشم والتذوق تعتبر كورونا حتى يثبت العكس وإن كان لا يوجد عكس ذلك.
- في حال انتابك ألم شديد في صدرك مصاحب لضيق تنفس، عليك التحرك مسرعاً لأقرب طبيب متخصص( Covid with pulmonary embolism ).
- في حال وجود حمى، إسهال ومغص شديد في بطنك، تحرك مسرعاً لأقرب طبيب متخصص( Covid with mesenteric vessels ischaemia ).
- التحاليل المعملية تعمل على طريق التشخيص، كما تساعد على بداية العلاج، لكنها لا تجزم باستبعاد المرض.
- ليس معنى خلو الأشعة المقطعية على الصدر، أنك لست مريض كورونا، فلربما لم يصل الفيروس لرئتيك بعد Normal CT chest does not rule out extra pulmonary Covid.
- في حال كانت مسحتك إيجابية، إذاً أنت مريض كورونا قولا واحدا (highly specific test )، لكن إذا كانت مسحتك سلبية، فهناك احتمالية وجود إصابة والمسحة ليست صحيحة( false negative result).
- قرار خروجك من العزل والتعامل مع الناس يعتمد على اختفاء أعراضك فقط، وليس على سلبية المسحة، أي أنه بعد مرور 10 أيام من بداية الأعراض، شريطة أن تكون آخر 3 أيام بدون حمى (PCR test doesn’t differentiate between dead and alive virus).
- أي مريض فوق الـ60 عاما، و يعاني من ضغط أو سكر أو يتناول جرعات من العلاج الكيماوي، أو مريض لديه فشل كلوي، من الأفضل لهم جميعاً أن ينعزلوا في المستشفى وليس المنزل (High risk groups ).