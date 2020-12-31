كورونا بوجه جديد .. إليك أعراض كورونا الجديدة

كورونا، ذاك الفيروس الذي اجتاحنا مؤخراً، اقتحم دفء العائلة، وصحة الجسد، وسلامة كبار السن، وخلف لنا الكثير من الوفيات والمصابين، ودون رأفة منه بقلوب ذويهم وسيل عبراتهم، ولم يكتف بموجة أولى وحسب، بل عاد وكشف لنا عن وجه آخر له، في صورة موجة ثانية بأعراض جديدة.

سبب ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا:

وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أي أن الفيروس بسلالته الأولى حدث له تحور جيني، فنتج عنه سلالة جديدة، وهي سبب الإنتشار المتضاعف للفيروس، والذي حدث أولاً في جنوب انجلترا، إضافة إلى أنه تم التأكيد على إصابة حوالي 1000 حالة من السلالة الجديدة في 60 مدينة أخرى مختلفة من البلد ذاتها، وحتى تأكد وجود سلالات جديدة في بلدان أخرى في وقت سابق.

خصائص السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد:

لم يثبت عمليا أن السلالة الجديدة تسبب أعراض أقوي.

السلالة الجديدة انتشرت بشكل سريع، وتمثل حوالي 60% من إجمالي حالات الإصابة في لندن.

معدل انتشار السلالة الجديدة نفسها سريع، لكن هناك خلاف بين العلماء حول تفسير سبب سرعة انتشرها المفاجئ، فلربما يرجع السبب إلى أن الطفرة التي حدثت له زودت من شدة عدوى الفيروس بنسبة 70%، أم أن الظروف البيئية بشكل عام الغير المواتية، من اختلاط وتجمع وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية بشكل سليم، هي سبب الانتشار.

قامت بعض الدول بوقف رحلات الطيران من وإلى انجلترا، وقاموا بفرض المستوى الرابع من الإجراءات الاحترازية في لندن و جنوب انجلترا، هذه الاجراءات كلها ترجع إلى دي الخوف من الإنتشار السريع بسبب الكريسماس و الاعياد.

السلالة الجديدة موجودة في انجلترا من سبتمبر المنقضي، وحتى عدد من الدول الاخرى.

لا يوجد أي دليل على كون السلالة الجديدة أقوى أو أنها لن تستجيب للقاح.

أعراض كورونا الجديدة:

بروتوكول وزارة الصحة الجديد لفيروس كورونا: