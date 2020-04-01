كورونا تتخطى المليون والصحة العالمية تُعلن عن وفاة 50 ألف شخص بسبب كورونا على مستوى العالم

يواصل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19- covid 19) اجتياح العالم من أقصاه إلى أقصاه، حيث أوقف كل معالم الحياة الحديثة في معظم الدول، التي فرضت إجراءات استثنائية على مواطنيها في إطار إجراءات مكافحة انتشاره.

ضحايا فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء 1-4-2020

ووفق آخر تحديثات لضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19- covid 19) على مستوى العالم، فقد تعرض ما يزيد على 918 ألف شخص للإصابة، فيما توفي حتى الآن ما يزيد على 46 ألف شخص.

وتتصدر إيطاليا عدد الوفيات جراء الفيروس المستجد القاتل بأكثر من 13 ألف حالة وفاة، خلال أقل من 3 أشهر، فيما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أعداد المصابين بما يزيد على 200 ألف حالة إصابة بالفيروس.

مدير الصحة العالمية قلق من سرعة انتشار الوباء

وفي مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلقه من الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19- covid 19) تضاعفت خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع السابقة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن في المؤتمر الصحفي، أن الأسابيع الخمس الماضية شهدت زيادة استثنائية في أعداد الإصابات بالوباء، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد المصابين بالفيروس المتحور إلى أكثر من مليون شخص بالإضافة إلى تجاوز أعداد الوفيات 50 ألف حالة وفاة في وقت قريب للغاية.