كورونا يصل إلى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف أول إصابة لمواطن بفيروس كورونا المستجد، ويجرى التعامل معاه طبقاً للإجراءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ووفقا للبيان الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس)، فإن المصاب مواطن سعودى عاد نت رحلة إلى إيران، ومر على مملكة البحرين، ولم يفصح عن إصابته عن مروره من المعبر، مشيراً إلى إجراء التحاليل المعملية للمصاب والتى أكدت إصابته، وتم عمل مسح طبى لجميع مخالطيه وفقاً للإجراءات المتلعة.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكنه بدا فى الانتشار بين البشر مؤخرا، وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية والتهاب الجهاز التنفسي الحاد.

ودعت الأحداث المملكة العربية السعودية إلى وقف رحلات العمرة والسياحة والتجول بالهوية الوطنية مؤقتا، لحين استقرار الاوضاع منعاً لتفشى المرض.

أعراض فيروس كورونا

يعانى المصاب بفيروس كورورنا من ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ، والتهاب في الأنف يصاحبه السيلان، مع العطس الشديد، والسعال المتواصل، والصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، مع ألم فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، ويصاحبه ألم فى العضلات والإحساس بتكسير فى العظام، وضيق فى التنفس، والإسهال الشديد والمتواصل.

وفقا للتعليمات الطبية، فى حالة ظهور هذه الأعراض على أى شخص، يجب عدم التعامل مع المصاب، ونقله إلى أقرب مستشفى حيث يتم عزله، والتعامل معه طبيا وفقا للإجراءات التى تعلنها وزارة الصحة.