كورونا يصل الذروة في الإمارات.. ودبي تفتح أبوابها بهذه الإجراءات

اتخذت إمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، خطوة إيجابية نحو عودة الحياة لطبيعتها، في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعدما قررت إعادة فتح الحدائق العامة أمام الجمهور، وكذلك فتح شواطئ الفنادق للمرتادين والنزلاء، وفق اشتراطات صحية معينة.

آخر تطورات كورونا في الإمارات

شهدت الإمارات، أمس الثلاثاء، ذروة الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث أعلن إصابة 783 شخصا، كأعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس في أراضيها، في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة، حتى الآن، 19 ألفا و661 حالة إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم 6 آلاف و12 شخصا، بينما توفي 203 أشخاص.

دبي تقرر فتح الحدائق والشواطئ

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بيانا رسميا، أكدت فيه أنها قررت تخفيف قيود الحركة في الإمارة، وكذلك فتح الحدائق العامة أمام الجمهور، بالإضافة إلى السماح للفنادق بفتح شواطئها الخاصة، وذلك وفق اشتراطات وقائية وصحية تهدف للحد من تفشي الإصابات بالفيروس، وحددت اللجنة قراراتها وفق ما يلي: