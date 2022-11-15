كونتينر بارك الكويت.. تعرف على العنوان وأوقات العمل وموعد الافتتاح

بواسطة محمود عطا الله
كونتينر بارك الكويت كونتينر بارك الكويت

أعلنت شركة المشروعات السياحية عن تدشين وجهة ترفيهية جديد في الدولة وهي مشروع كونتينر بارك الكويت، حيث يُفتتح خلال ساعات أول كونتينر بارك في الدولة، تضم تلك الوجه الترفيهية مجموعة من الأنشطة والعروض والفعاليات المميزة لكافة الأعمار والأذواق.

كونتينر بارك الكويت

  • موعد افتتاح مشروع كونتينر بارك الكويت يوم 20 نوفمبر 2022.
  • العنوان منطقة البلاجات في السالمية.
  • أوقات عمل كونتينر بارك الكويت من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل.
  • يضم المشروع أنشطة ترفيهية متنوعة.
  • ألعاب ترفيهية لكل الأعمار.
  • عرض مباريات كأس العالم عبر شاشات ضخمة موزعة داخل الموقع.
  • كما توجد شاشة عملاقة لعرض مباريات المونديال يبلغ  رتفاعها 6 متر وعرضها 11 متر.
  • يضم كونتينر بارك الكويت مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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