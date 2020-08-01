“كويت مسافر” الطيران المدني تنشر طريقة استخدام المنصة

نشرت الإدارة العامة للطيران المدني فيديو توضيحي لطريقة استخدام منصة كويت مسافر من قبل المسافرين عبر مطار الكويت، حيث أكدت الإدارة أنه يتوجب على المسافر المغادر لمطار الكويت ضرورة التسجيل في تطبيق كويت مسافر، والتسجيل في التطبيق خطوة أساسية من ضمن خطوات وإجراءات السفر من الكويت لأي دولة حول العالم، ومنصة كويت مسافر هي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، يمكن التسجيل فيه وإنهاء إجراءات السفر من خلاله.

طريقة استخدام منصة كويت مسافر ورابط الموقع

كما ذكرنا أن كويت مسافر هو موقع إلكتروني تابع لإدارة الطيران المدني بالكويت.

رابط تطبيق كويت مسافر هو kuwaitmosafer.com

للتسجيل على كويت مسافر تدخل إلى ملف التعريف وإدخال بياناتك وإنشاء كلمة المرور.

لحجز خدمات السفر، إدخال المعلومات الخاصة برحلتك وسفرك، وتختار الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.

خدمات دخول المطار المتنوعة، تقوم بالحصول عليها عبر الموقع إلكترونيًا.