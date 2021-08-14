كيفية أخذ موعد التصديقات في وزارة الخارجية؟

تُطبق وزارة الخارجية الكويتية نظام حجز المواعيد على كل المراجعين الراغبين في اتمام أي من الخدمات القنصلية والتي تقدمها الوزارة للمواطنين والوافدين في الكويت، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية، ونقدم خطوات الحجز التي تتم بالكامل أون لاين في دقائق معدودة، هذا وتطبق وزارة الخارجية نظام حجز مواعيد التصديقات مثلها مثل باقي الوزارات الكويتية للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين ومن الطاقم والكادر الإداري.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

منصة الحجز متواجدة على موقع وزارة الخارجية، من الصفحة الرئيسية سوف تجد خدمة حجز مواعيد التصديقات، فتختارها، بعدها تُدخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، ثم تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة لمكتب التصديقات، رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك النقال حتى تُقدمه للموظف المختص في تاريخ المراجعة.