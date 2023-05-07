كيفية استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف في الكويت؟

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه لن يسمح بالترشح أو التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2023 إلا باستخدام شهادة الجنسية الأصلية أو بدل فاقد أو تالف عنها، هذا وتُقام الانتخابات الكويتية القادمة بحسب المرسوم الأميري السامي يوم السادس من شهر يونيو 2023 القادم، في دوار الكويت الانتخابية الخمس.

استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف

حددت وزارة الداخلية مكان استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد أو تالف، حيث يمكن للمواطن الكويتي استخراج الشهادة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج، وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمية، هذا وتوفر الإداراة كل جهودها لاستخراج تلك الشهادة للراغبين وذلك للمشاركة في الانتخابات الكويتية الهامة القادمة.

الأوراق المطلوب لاستخراج بدل فاقد أو تالف شهادة الجنسية بدل فاقد

بكل سهولة يمكنك الحصول على بدل فاقد أو تالف شهادة الجنسية في الكويت، وذلك من خلال الذهاب شخصيًا إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر بالضجيج، ومعك 4 صور شخصية 4 في 6، والبطاقة المدنية الأصلية أو شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وسوف تُنهي المعاملة في دقائق.