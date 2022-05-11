كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت 2022 برقم المدني للأفراد
الإستعلام عن مخالفات المرور خدمة إلكترونية دشنتها الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت من خلال موقع وزارة الداخلية تُمكن الأفراد من الاطلاع على المخالفات ومعرفة إن أًتيح لها الدفع الالكتروني لإمكانية تسديد المخالفات برقم المدني في إطار الإستعلام الشخصي مع إلغاء الحاجة للتوجه لعناوين ادارة المرور في المحافظات شخصياً، وذلك للاستفادة من الخدمات في الكويت كجزء من التحول الرقمي وهو ما يًسهل الكثيّر من الإجراءات بصورة يسيرة.
مخالفات المرور في الكويت
وزارة الداخلية استعلام مخالفات المرور الكويت، هي آلية استعلام عن مخالفات مرور الكويت من خلال الوصول لبوابة وزارة الداخلية على الشبكة، وفي سياق ذلك، يتم تنفيذ بعض الخطوات التي تمنح الأفراد استخدام التنقية في سداد قيمة المخالفات المرورية برقم المدني دون أي صعوبة تذكر، وبشكل غير مسبوق تم إتاحة العديد من القنوات الرقمية لكي يتمكن الفرد من دفع المخالفات في دولة الكويت العربية سيكون من الجيد التعرف عليها من خلال الفقرة القادمة.
استعلام عن مخالفات المرور هنا الكويت 2022
- الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية الكويتية على الأنترنت واختيار الخدمات الإلكترونية من هذا الرابط هنا moi.gov.kw
- بعد اختيار تبويب الخدمات الالكترونية يعمل المستفيد على تحديد الخيار باسم المخالفات من القائمة المنسدلة، تحت
- ثم الدخول على استعلام عن مخالفات
- وكذلك تحديد صفتك من الأفراد، كراغب في الاستعلام
- أدخل الرقم المدني ثم استعلم
ونفيد بأنه بمجرد تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه، سيتولى النظام عرض كلّ المخالفات إن كانت موجودة مع إدراج قيمة إجمالي المخالفات المرورية الصادرة عليك بتفاصيلها، ورقم اللوحة، وتاريخ المخالفة.
رابط الإستعلام عن المخالفات المرورية
يتم الإنتقال مباشرة إلى رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ضمن خدمات البوابة الإلكترونية الرسمية والعمل على اختيار خانة إبدء الخدمة الالكترونية، والرابط هو https://www.moi.gov.kw
جدير بالذكر ان في حال الإستعلام والرغبة في الدفع لمخالفات المرور سيقدم لك نظام الإدارة العامة للمرور عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية مجموع عدد المخالفات والمبلغ الإجمالي عن كل مخالفة ، قيمة المخالفة، وتاريخ المخالفة المرورية.
طريقة دفع مخالفات المرور الكويت بالرقم المدني
- إجابتي هي: اختيار أيقونة الدفع وتراها في أسفل الصفحة الرئيسية لبوابة وزارة الداخلية في دولة الكويت
- من خدمة دفع الغرامات والمخالفات، قم بتحديد خيار المرور ثم تكتب الرقم المدني
- بمجرد إدخال بيانات الرقم المدني أنقر فوق دفع
- أختر طريقة الدفع وأكمل العملية لها.
- ما إن تقوم بإجراء عملية الدفع يرجى عدم محاولة الدفع مرة أخرى لأنه يتم العمل على تحديث البيانات خلال 15 دقيقة.