يتسائل الكثيرون عن كيفية التسجيل في سند الزواج من مواطني مدن المملكة العربية السعودية، حيث انطلق برنامج سند الزواج محمد بن سلمان من أجل مساعدة الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء عن المتزوجين حديثاً وظروف المعيشة الصعبة التى قد تواجههم، ويكون التسجيل في برنامج سند الزواج إلكترونيا من أجل التيسير والتسهيل عليهم بخطوات بسيطة وبيانات شخصية مطلوبة من قبل موقع تسجل سند الزواج، ونعرض لكم كيفية التسجيل في سند الزواج والشروط اللازمة للتقديم.

شروط برنامج سند الزواج محمد بن سلمان

حُددت شروط التسجيل في برنامج سند الزواج محمد بن سلمان للحصول على الدعم ومساعددة المستحقين، في النقاط الأتية:

يجب أن يكون المستفيدين يحملان الجنسية السعودية.

عدم زواج الزوج من قبل.

يتراوح عمر الزواج ما بين (21_40) سنة، وبينما يكون عمر الزوجة ما بين (18_40) سنة.

أن يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة على الأقل.

لابد أن تكون مدة الزواج في بدايتها أى عدم مرور أكثر من سنة على عقد الزواج.

عدم تجاوز دخل المستفيد الشهري عن 4000 ريال.

عدم زيادة مهر الزوجة عن 50 ألف ريال.

اجتياز دورة الوعي المالي بدرجة لاتقل عن 60% .

تحديد الأولوية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء شهداء الواجب.

كيفية التسجيل في سند الزواج

نعرض لكم خطوات التسجيل في سند الزواج محمد بن سلمان على النحو التالي:

الدخول على موقع سند محمد بن سلمان من هـــــــــــــــــنا اختيار التسجيل برنامج سند الزواج. ملء البيانات المطلوبة. انتظار رسالة اعتماد الطلب من برنامج سند الزواج محمد بن سلمان الإقرارا بصحة البيانات المذكورة . اجتياز دورة الوعي المالي وتحقيق حد أدنى 60%.

آخر أخبار برنامج سند الزواج

هذا وقد أكد برنامج سند محمد بن سلمان، أنه يمكن للمتقدمين إعادة التسجيل مرة أخرى في مبادرة سند الزواج على الرابط هنا، في حال تجاوزت مدة التسجيل 72 ساعة بدون تفعيل.

وقبل أيام أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن ضخ أكثر من 100 مليون ريال كدفعة أولى للمستحقين البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”، كما أعلن البرنامج بدء صرف العطايا للدفعة الأولى.

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الجدير بالذكر أننا بذلك نكون قد رصدنا لمتابعينا من مختلف مدن المملكة السعودية كيفية التسجيل في سند الزواج وما هى شروط مبادرة سند محمد بن سلمان، ومن يريد الاستفسار عن نقطة محددة أو تواجهه مشكلة أثناء التقديم، يُخبرنا عن طريق التعليق على هذا المقال ونساعده حتى يستكمل مهمته.