كيفية تسجيل الدخول عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية moe gov om

ننشر رابط الدخول إلى البوابة التعليمية سلطنة عمان وقد تم رصد أكثر من طريقة تعتمدها البوابة المذكورة لتمكين تسجيل الدخول والوصول للصفحة الرئيسية من طرفي الطلاب وأولياء أمورهم.

تتعدد المنصات ذات العلاقة بالعملية التعليمية لدى الطلاب في السلطنة، ونظراً لأهميتها، وخاصة البوابة التعليمية المشار إليها، بوابة سلطنة عمان التعليمية ، والتي تقدم خدمات مختلفة من بينها إصدار الشهادات واستخراج النتائج، يأمل الطلاب في تسجيل الدخول إليها، للوصول الى التقنيات والخدمات التي توفرها عبر moe gov om، واليوم نتابع معكم طريقة تسجيل الدخول في البوابة التعليمية عن طريق ثلاث آليات، لا يمكن ان تخطئ بها إذا أتبعت الشرح.

الدخول في البوابة التعليمية عن طريق الهاتف

تتمثل أول خطوة لتسجيل الدخول في البوابة التعليمية عن طريق التصديق الالكتروني لبطاقة هاتفك أي إنك ستحتاج الى شريحة هاتف معززة بنظام المصادقة من شركة الاتصالات.

في الحقل المخصص أمامك، أدخل رقم هاتفك الخاص بك.

اختار تسجيل الدخول

سيرسل النظام رسالة نصية الى هاتفك تتضمن ترحيب بك في البوابة التعليمية فقط اختار موافق

ثم أدخل الرمز الشخصي للتحقق من الهوية واختار زر موافق

كيفية تسجيل الدخول في البوابة التعليمية في سلطنة عمان عبر البطاقة الذكية

من واجهة البوابة التعليمية أختر خيار البطاقة الذكية او USD

اختار تسجيل الدخول

الآن يتم فتح الصفحة المنبثقة تأكد ان جهاز قارئ البطاقات الذكي موصول بجهازك لتقوم بإدخال البطاقة الشخصية به.

في نفس الصفحة أدخل رمز التصديق الالكتروني المفعل من قبل شرطة عمان السلطانية.

أنتظر لحظات لإتمام عملية المصادقة ثم توجيهك الى الصفحة الرئيسية عبر البوابة التعليمية.

عملية دخول الطلاب إلى البوابة التعليمية moe gov om بواسطة الحاسوب

إختيار خيار “الحاسوب” على يمين الشاشة للاستفادة من تسجيل الدخول الى البوابة التعليمية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور مرر المؤشر للأسفل في خانة اسم المستخدم، ادخل اسم المستخدم قم بتمرير المؤشر في خانة كلمة المرور، ادخل كلمة المرور بعد إدخال بياناتك السابقة اختار فوق تسجيل الدخول

رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية

يمكنكم الان الدخول على رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية بإحدى الطرق الموضحة أعلاه، وذلك للاستفادة من جميع خدمات نظام البوابة، مثل استخراج الدرجات والنتائج من البوابة التعليمية، ويمكن الولوج على الرابط المباشر للبوابة الخاص بصفحة تسجيل الدخول.

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.