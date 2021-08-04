كيفية تغيير رقم الهاتف في تطبيق مجتمعي واعي

في هذا الشرح سوف نتحدث عن طريقة تغيير رقم الهاتف في تطبيق مجتمع واعي 2021 في مملكة البحرين، نود التعريف اولا بهذا التطبيق المخصص بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا حيث يُمَكنّ من تتبع اثر المخالطين للحالات الايجابية اثناء التنقل ويوفر خدمة حجز موعد لقاح كورونا وحجز موعد الفحص النهائي للخاضعين للحجر الصحي وإصدار شهادات التطعيم وعرض نتائج فحص كورونا المختبرية.

خطوات تغيير رقم الهاتف في تطبيق مجتمع واعي

وهو ثمرة جهود بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا في البحرين، ويستفيد منه المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقالت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على حسابها الرسمي في “تويتر” انه مع وجود الرغبة بتغيير رقم هاتف الهاتف المسجل في تطبيق مجتمع واعي فذلك يمكن إنجازه ب 3 خطوات التالية:

يتم الضغط على القائمة الفرعية

من التبويبات المنسدلة يتم إختيار ملف المستخدم

أختر تحديث وأدخل رقم الهاتف الجديد ثم النقر على مواصلة

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ونشرت هيئة المعلومات تغريدة ثانية عبر حساب twitter: مشيرة فيها الى الصعوبات التي يمكن ان تواجه المستخدم في إتمام تحديث الرقم بدلاً من ذلك يمكن طلب المساعدة من تطبيق “تواصل” وإختيار الجهة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.