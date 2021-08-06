طلب التصديقات على الشهادات الدراسية والوثائق والمستندات الرسمية الصادرة من دولة خارج الكويت هو طلب الكثيرين من الوافدين المتواجدين بالكويت، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021 وطريقة الحجز، للحصول على باركود الخارجية الكويتية لمراجعة مكتب التصديقات بصبحان أو الشويخ، وللحصول على التصديق على الشهادة الدراسية أو المستند الرسمي، هذا ويذكر أن وزارة الخارجية قد ألزمت كل المراجعين بحجز موعد مُسبق قبل مراجعة أي من فروعها.

كيفية حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية.

منصة حجز المواعيد للتصديقات موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو www.mofa.gov.kw/ar

تختار من الصفحة الرئيسية “حجز موعد لخدمة التصديقات الشؤون القنصلية”.

تقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

تختار فرع المعاملة مكتب تصديقات صبحان / الشويخ.

تختار موعد وتاريخ المعاملة.

تصلك رسالة بها بيانات الحجز وكل المعلومات وباركود وزارة الخارجية الكويتية.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

تطبق كل الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في دولة الكويت نظام حجز المواعيد المسبق قبل المراجعة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والكادر الإداري، وقد حقق هذا النظام نجاح كبير في تنظيم العمل داخل الدوائر الحكومية، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تُبرز باركود المراجعة لموظف الاستقبال حتى تتمكن من الدخول.