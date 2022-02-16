كيفية حجز موعد في الجوازات للمقيمين في الكويت؟

تشترط الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الكويتية ضرورة قيام مراجعيها بحجز موعد وتقديم باركود الجوازات قبل زيارة أو مراجعة أي من فروعها بالعاصمة أو حولي أو الفروانية وباقي الفروع، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد الجوازات للمقيمين في الكويت 2022 وطريقة وخطوات الحجز التي تتم في دقائق، هذا وتوجد طريقتين للحجز يُسعدنا ان نُقدمهم من خلال تقريرنا.

حجز موعد في الجوازات للمقيمين 2022 عبر تطبيق سهل الكويت

دشنت الحكومة الكويتية منذ فترة تطبيق موحد للخدمات الحكومية، وهو تطبيق سهل الكويتي، حيث تتوفر من خلال هذا التطبيق العصري الكثير من الخدمات الحكومية التي يمكن إنجازها بصورة كاملة 100% أون لاين.

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في حال أن الخدمة التي تريدها لا تتوفر أون لاين وتتطلب الحضور الشخصي لصاحب المعاملة ومنها خدمات جوازات المقيمين في الكويت، فعليك أن تختار خدمة المواعيد على تطبيق سهل، ثم تختار وزارة الداخلية، بعدها تكمل الخطوات، وتختار جوازات حولي أو جوازات العاصمة أو غيرها بحسب عنوان السكن الخاص بك، بعدها تُحدد تاريخ وموعد الحجز بكل سهولة.

رابط حجز موعد في الجوازات للمقيمين منصة متى

منصة متى هي منصة حكومية مركزية لحجز المواعيد، تم تدشينها من فترة تذزيد عن العام ونصف العام، حيث يجب ان يكون لديك حساب على تلك المنصة، أو تقوم بإنشاء حساب جديد، وبعد الدخول على حسابك تحجز موعد مع وزارة الداخلية ثم شؤون الإقامة، رابط حجز موعد الجوازات للمقيمين في الكويت هو:

منصة متى

يُرسل نظام منصة متى المركزية، راسل لصاحب الحجز، بها كافة بيانات حجزه، وباركود المراجعة والذي يجب أن تحتفظ به على جهازك الذكي حتى موعد الزيارة.