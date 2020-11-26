Take a fresh look at your lifestyle.


كيفية حجز موعد مركز صحي في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مستوصف المراكز الصحية الكويت كيفية حجز مركز صحي الكويت

المراكز الصحية في الكويت تُقدم أهم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في الدولة، ومنذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي تطبق المستوصفات الصحية في الدولة نظام حجز المواعيد قبل المراكز وذلك في كل المراكز الصحية في العاصمة والفروانية وحولي ومستوصفات الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، حيث يجب تقديم باركود المركز الصحي لموظف الاستقبال حتى يمكنك الدخول، لمعرفة كيفية حجز موعد مركز صحي في الكويت إقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:
klma.org/?p=382639
هذا وتُطبق وزارة الصحة الكويتية نظام حجز المواعيد على كل الجهات التابعة لها، لمنع حدوث أي تزاحم أو تكدس من قبل المراجعين لضمان لحفاظ على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

متى يبدأ شهر رمضان 2021 في الكويت ؟

أخبار العالم

حجز موعد مستوصف الفروانية للأسنان

أخبار العالم

شروط تغيير لون السيارة في الكويت إلى الطلاء المطفي أو اللامع

أخبار العالم

حجز موعد شؤون الإقامة حولي الكويت

أخبار العالم

أول أيام رمضان 2021 الكويت فلكيًا.. موعد بداية شهر الصيام

أخبار العالم

حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية – باركود تصديق الشهادات الدراسية

أخبار العالم

حجز موعد بلدية الكويت للحصول على باركود الفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير…

أخبار العالم

حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية – التصديق على الشهادات

أخبار العالم

معنى إسم علي.. صفات حامل الاسم ali وتحليل شخصيته وفق علم النفس

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاسخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.