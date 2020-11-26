المراكز الصحية في الكويت تُقدم أهم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في الدولة، ومنذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي تطبق المستوصفات الصحية في الدولة نظام حجز المواعيد قبل المراكز وذلك في كل المراكز الصحية في العاصمة والفروانية وحولي ومستوصفات الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، حيث يجب تقديم باركود المركز الصحي لموظف الاستقبال حتى يمكنك الدخول، لمعرفة كيفية حجز موعد مركز صحي في الكويت إقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:

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هذا وتُطبق وزارة الصحة الكويتية نظام حجز المواعيد على كل الجهات التابعة لها، لمنع حدوث أي تزاحم أو تكدس من قبل المراجعين لضمان لحفاظ على سلامة الجميع.