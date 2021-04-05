كيفية طباعة تأشيرة السجل التجاري الخاص بالشركات؟.. وزارة التجارة تُجيب

بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن خدمتها الإلكترونية الجديدة وهي طباعة تأشيرة السجل التجاري الخاص بالشركات، نشرت طريقة تفصيلية وخطوات طباعة التأشيرة إلكترونيًا بالكامل بعد دفع الرسوم المقررة هذا وتتم تلك العملية بكل سهولة ويسر، تلك الخدمة الإلكترونية الجديدة تقدمها البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة الكويتية ضمن عشرات الخدمات الإلكترونية الأخري، حيث تعمل الوزارة نحو تعزيز برنامج الدولة للتحول الرقمي الحكومي.

طباعة تأشيرة السجل التجاري لشركة في الكويت أون لاين

أصدرت وزارة التجارة الكويتية في أبريل 2021 بيان رسمي تُعلن فيه عن تدشين خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري للشركات أون لاين في الكويت، وذلك بالتعاون بين الوزارة ووزارة العدل وبعد دفع الرسوم إلكترونيًا وموافقة الموظف المختص، وأكدت الوزارة أن خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري تتم بدون تقديم مستندات، فقط يمكنك الحصول على الخدمة عن طريق رقم السجل التجاري، ويأتي تدشين تلك الخدمة بعد توجيهات وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان.

خطوات طباعة تأشيرة السجل التجاري للشركات الكويت

أول خطوة للحصول على تلك الخدمة هو التوجة لبوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة.

رابط بوابة الخدمات الإلكترونية للحصول على خدمة طباعة تأشيرة السجل التجاري الكويت هو: eapp.moci.gov.kw

تقوم بتفعيل المصادقة عبر تطبيق هويتي.

تقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية – الخدمة الذاتية (طلب طباعة افادة).

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تقوم بإدخال رقم السجل التجاري للشركة.

تقوم بتقديم الطلب ثم دفع الرسوم.

طباعة تأشيرة السجل التجاري.

بذلك تنتهي من تلك المعاملة من خلال الخطوات البسيطة السابقة.

رابط طباعة تأشيرة السجل التجاري للشركات

يأتي تدشين تلك الخدمة الهامة من بوابة وزارة التجارة الكويتية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، ولتوفير بيئة مناسبة وجيدة للأنشطة الاقتصادية والأعمال في الدولة، كما تأتي للحد من تكدس المراجعين داخل مقرات وفروع الوزارة للحفاظ على سلامة الجميع، رابط طباعة تأشيرة السجل التجاري للشركات هو:

eapp.moci.gov.kw

كما ذكرنا، تلك الخدمة تتم بالكامل أون لاين، دون تقديم أي مستندات من قبل الشركة، والمطلوب فقط هو رقم السجل التجاري للشركة.