كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت لكافة الشرائح الخاصة بالبيانات، من المعروف أن شريحة البيانات في الكويت من أكثر الشرائح المستخدمة، وذلك ﻷنها تعطي خدمات نت سريعة بسرعة جيدة جد’ًا، دون حدوث أي انقطاع، على غرار الكثير من الشرائح الأخرى، لذلك يبحث العملاء عن كيفية الإطلاع على الاستهلاك، وهذا الذي سنذكره في هذا المقال.

شركة اوريدو الكويت

تأسست شركة الاتصالات الكويتية Ooredoo ، والمعروفة سابقًا باسم الشركة الوطنية للاتصالات ، ف12 أكتوبر لسنة 1997، وهي ثاني شركة اتصالات في الكويت، وأول شركة مملوكة للقطاع الخاص، وبدأت عملياتها التجارية في عام 1999، حتى أصبحت شركة دولية في عام 2014 باسمها الحالي، ولكن يوجد حصة كبيرة لشركة كيوتل القطرية من الأسهم بالشركة.

كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت

قدمت الشركة الكثير من الخدمات وذلك من أجل دعم العملاء الخاصين بها، وتوفير أوقاتهم وجهدهم، والتي تعد من الخدمات التي تتميز الشركة، وتجعلها من أولى الشركات في العالم العربي لخدمات الإنترنت، قدمت لك كود بسيط على الهاتف من أجل معرفة الاستهلاك الخاص بها، وذلك كالتالي:

لكي تعرف المبلغ الخاص بك كرصيد، ادخل رقم #555*.

لمعرفة المعلومات حول النظام الخاص بصلاحية الخط قم بطلب رقم *224#.

وفي النهاية، لقد عرضنا لكم كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت وذلك عن طريق إدخال كود في لوحة اتصال الهاتف الخاص بك، بالإضافة لعرض مجموعة من المعلومات الخاصة بالشركة.