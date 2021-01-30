Take a fresh look at your lifestyle.


كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت

بواسطة آية الاباصيري
استهلاك النت اوريدو الكويت استهلاك النت اوريدو الكويت

كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت لكافة الشرائح الخاصة بالبيانات، من المعروف أن شريحة البيانات في الكويت من أكثر الشرائح المستخدمة، وذلك ﻷنها تعطي خدمات نت سريعة بسرعة جيدة جد’ًا، دون حدوث أي  انقطاع، على غرار الكثير من الشرائح الأخرى، لذلك يبحث العملاء عن كيفية الإطلاع على الاستهلاك، وهذا الذي سنذكره في هذا المقال.

1 شركة اوريدو الكويت
2 كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت

شركة اوريدو الكويت

تأسست شركة الاتصالات الكويتية Ooredoo ، والمعروفة سابقًا باسم الشركة الوطنية للاتصالات ، ف12 أكتوبر لسنة 1997، وهي ثاني شركة اتصالات في الكويت، وأول شركة مملوكة للقطاع الخاص، وبدأت عملياتها التجارية في عام 1999، حتى أصبحت شركة دولية في عام 2014 باسمها الحالي، ولكن يوجد حصة كبيرة لشركة كيوتل القطرية من الأسهم بالشركة.

كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت

قدمت الشركة الكثير من الخدمات وذلك من أجل دعم العملاء الخاصين بها، وتوفير أوقاتهم وجهدهم، والتي تعد من الخدمات التي تتميز الشركة، وتجعلها من أولى الشركات في العالم العربي لخدمات الإنترنت، قدمت لك كود بسيط  على الهاتف من أجل معرفة الاستهلاك الخاص بها، وذلك كالتالي:

  • لكي تعرف المبلغ الخاص بك كرصيد، ادخل رقم #555*.
  • لمعرفة المعلومات حول النظام الخاص بصلاحية الخط قم بطلب رقم *224#.

وفي النهاية، لقد عرضنا لكم كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت وذلك عن طريق إدخال كود في لوحة اتصال الهاتف الخاص بك، بالإضافة لعرض مجموعة من المعلومات الخاصة بالشركة.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت 2021 عبر moj gov

أخبار العالم

ارقام شركات الشحن الجوي في الكويت

أخبار العالم

المصادقة في تطبيق هويتي.. أعرف كيف تُفعل وتستخدم تلك الخاصة للحصول على الخدمات…

أخبار العالم

أسعار الفقع في الكويت 2021

أخبار العالم

الكويت.. حظر بيع وتصدير الأخشاب المحتطبة محليًا

أخبار العالم

تغيير عنوان السكن في الكويت.. شرط جديد في 2021

أخبار العالم

رابط نقل كفالة مادة 18 أون لاين – تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر

أخبار العالم

شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات في الإمارات ومواعيد التقديم للعم الدراسي 2021

أخبار العالم

خطوات المصادقة من تطبيق هويتي للحصول على خدمات وزارة التجارة

أخبار العالم

رابط الاستعلام عن القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.