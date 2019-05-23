لأصحاب الأصوات الجميلة.. رابط التسجيل في مسابقة قراءة القرآن ورفع الأذان العالمية بجوائز تصل إلي 12 مليون ريال سعودي

ننشر رابط التسجيل في مسابقة قراءة القرآن ورفع الأذان العالمية 2019-1440 والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حيث دشنت الهيئة رسميا رابط التسجيل في مسابقة القرآن والأذان العالمية على شبكة الإنترنت، وأعلنت الهيئة أن المسابقة مفتوحة للتسجيل لكل المسلمين في العالم ومن يمتلكون الصوت الجميل والمؤثر، تم فتح باب التسجيل رسميا على الموقع الإلكتروني من 22 مايو 2019 وحتى 22 يونيو 2019، سوف تتم التصفية والترشيح للمرحلة المباشرة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 23 أغسطس، المرحلة الثالثة هي مرحلة التحكيم والأداء الحي أمام لجنة التحكيم من 24 أغسطس حتى 24 سبتمبر.

وأعلنت الهيئة من خلال رابط مسابقة القرآن والأذان السعودية العالمية أن مجموع جوائز المسابقة هو 12 مليون ريال سعودي، سيتم إعلان الفائزين وتكريمهم رسميا خلال الفترة من 25 سبتمبر 2019 حتى 25 أكتوبر 2019، تهدف المسابقة لتقديم تجربة إسلامية لكل العالم، من خلال تسليط الضوء على الثقافة الإسلامية المتنوعة والثرية، ومن المرتقب أن تشهد المسابقة إقبال كبير جدا من أصحاب الأصوات الرائعة من كل أنحاء العالم.

رابط التسجيل في مسابقة قراءة القرآن ومسابقة رفع الأذان السعودية العالمية 2019

جائزة مسابقة أفضل تلاوة للقرآن الكريم من الهيئة العامة للترفية السعودية هي 5 ملايين ريال للمركز الأول، ومليونان للثاني، ومليون للثالث، وتهدف المسابقة لتسجيل المصحف بأجمل وأعذب الأصوات، وتحفيز أصحاب الأصوات الجميلة، وإخراج تسجيلات متميزة للقرآن الكريم، رابط المسابقتين هو:

رابط التسجيل في مسابقة القرآن والأذان السعودية العالمية

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.