“لا تستهينوا بعزم الجانب الأمريكي”.. بريطانيا توجه تحذير شديد اللهجة لإيران من استفزازها للولايات المتحدة

وجه وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هنت” اليوم الأحد على هامش اجتماع لجمعية الصحة العالمية بجنيف تحذيراً شديد اللهجة لإيران من استمرار استفزازها للولايات المتحدة الأمريكية، وأكد لها بأن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترد” فى حالة تعرض المصالح الأمريكية بالمنطقة لهجوم من جانب إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني بحسب ما ذكرت وكالة رويترز: “أقول للإيرانيين.. لا تستهينوا بعزم الجانب الأمريكي، إنهم لا يُريدون حرباً مع إيران، ولكن إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فسيردون، وهذا أمر لا يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بتمعن شديد”.

وأضاف جيريمي هنت “الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التى تقوم بها فى المنطقة”، وأوضح بأنه أجري مناقشات مع الخارجية الأمريكية بشأن إيران قائلاً: “نريد للموقف أن يهدأ لأن هذا الجزء من العالم يُمكن أن تدور فيه الأمور بطريقة خاطئة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الإيرانيين على تويتر وتوعدهم بتدمير إيران فى حال أنها أرادت الحرب وحذرها من محاولة تهديد الولايات المتحدة مرة أخري قائلاً:” إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها، لا تُهددوا الولايات المتحدة مرة أخري أبداً”.

وجاء تهدد ووعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإيرانيين على خلفية معلومات استخباراتية أمريكية تمثلت فى صور أظهرت تحميل الإيرانيين لصواريخ على متن قوارب صغيرة فى الخليج العربي للتجهيز لهجوم وشيك، كما رصدت قطع الصواريخ مُجمعة بالكامل مما أثار المخاوف من أن تُطلق إيران هذه الصواريخ على قطع بحرية أمريكية بالخليج، كما رصدت تهديدات لسفن تجارية بالمنطقة، كما أن هناك مخاوف من قيام ميلشيات إيرانية بالهجوم على القوات الأمريكية بالعراق.