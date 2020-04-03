لجهوده في منع انتشار فيروس كورونا.. مدير منظمة الصحة العالمية يشكر الرئيس السيسي

وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر للدولة المصرية على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وتحجيم دوره بقدر ما تستطيع، حيث تقدم مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية للتصدي لهذا الفيروس القاتل ومنع تفشيه.

مدير منظمة الصحة العالمية يشكر الرئيس السيسي

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم”، على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة: “شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي على الالتزام القوي بجهود وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان حصول المواطنين المتضررين على دعم واسع النطاق. عمل عظيم من القيادة والتضامن”.

صندوق “تحيا مصر” يتحمل نفقات لحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد قرر تحمل الدولة المصرية لكافة نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس الجديد “كورونا”، كما وجه صندوق “تحيا مصر” بتحمل جميع النفقات الخاصة بالحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، وذلك وفقا لقرار الحكومة بإلزام العائدين بضرورة دخول الحجر الصحي، لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار قال أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه صندوق “تحيا مصر” بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالحجر الصحي للعائدين من الخارج ممن عادوا بالفعل وحتى الآن.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس السيسي بتحمل صندوق “تحيا مصر” نفقات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لجميع المصريين العائدين من الخارج.