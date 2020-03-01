لفهم خطر انتقال العدوى بـ فيروس كورونا .. دراسة حول كم يعيش الفيروس خارج الجسم؟

مع انتشار فيروس كورونا القاتل بشكل مخيف ومتسارع في جميع انحاء العالم ، أخذ المختصون والباحثون يجرون دراساتهم حول هذا الفيروس المستجد، ولفهم خطر انتقال العدوى بشكل أفضل يقول مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة انهم يجرون تقييمًا للمدة التي يمكن أن يعيشها الفيروس على الأسطح ، حيث واستنادًا لما هو معروف عن سلسلة فيروسات كورونا الشبيهة فإن الخبراء يقولون أن انتقال الفيروس “كوفيد 19” الجديد وانتشاره ، يتم بشكل أساسي من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس، أو عن طريق لمس سطح أو جسم ملوث بالفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فيروس كورونا

كم يعيش كورونا خارج الجسم

والسؤال الذي يبحث عنه العلماء كم من الوقت يبقى الفيروس الجديد على قيد الحياة خارج جسم الإنسان؟، في هذا الإطار يدرس المتخصصون حالات انتشار الفيروس في الماضي، ووفقًا للخبراء يمكن للفيروس كورونا الجديد البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 9 أيام، إذا ثبت أن “كوفيد 19″ مرن مثل السلالات السابقة للفيروس.

وانتهت دراسة سابقة نُشرت في مجلة ” العدوى في المستشفيات” أُجريت على تحليل 22 حالة على سلسلة فيروسات كورونا المماثلة، بما في ذلك متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد “سارس” ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”، إلى أن فيروسات كورونا البشرية يمكن أن تظل معدية على الأسطح غير الحية لمدة تصل إلى 9 أيام في درجة حرارة الغرفة.

وأضاف الباحثون ان المعقمات والمطهرات تجعل الفيروسات غير نشطة بسرعة وقد تتلاشى في درجات حرارة أعلى ، ولكن لم يتم التأكد فيما إذا كورونا يعمل بطريقة مماثلة، في إشارة إلى أن هذا الفيروس قد يظل نشطا على المواد.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست ” الامريكية نقلًا عن مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا، روبرت ريدفيلد قوله: إنه “بالنسبة إلى النحاس والصلب فمن الطبيعي، إلى حد كبير، أن يظل نشطا لحوالي ساعتين، لكنني سأقول إنه على الأسطح الأخرى، مثل الكرتون أو البلاستيك، فإن الأمر (بقاء الفيروس نشطا) سيطول أكثر”.

وقال أستاذ علم الأوبئة والطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، تيموثي بروير ، حول مدة نشاط الفيروس على الأسطح: “الرسالة المهمة هي أن نسبة انتقال الفيروس بواسطة الأسطح المختلفة ربما تكون أقل بكثير من انتقالها عبر الجهاز التنفسي، وفي المجتمع، من المحتمل أن هذه الفيروسات لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح”، وأشار إلى أن ” مثل هذه الفيروسات تميل إلى البقاء أطول في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة، مضيفا “لهذا السبب ترى الكثير من فيروسات الجهاز التنفسي تتفشى وتنتشر خلال فصل الشتاء”.