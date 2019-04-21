لقاء عبد الفتاح البرهان مع تلفزيون السودان.. سنسلم السلطة للشعب غدًا في تلك الحالة

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي، أن المجلس على استعداد تام لتسليم السلطة للشعب “غدا” إذا اتفقت الساحة السياسية، ودون أي تأخير، مؤكدا أن المجلس الانتقالي يقف مع الشعب السوداني وليس خصما لأحد، وأضاف أن القوى السياسية السودانية، قدمت للجنة السياسات 100 رؤيا للفترة الانتقالية الحالية، وأن اللجنة تدرس تلك الآراء، وسوف يتم الرد عليها رسميا قبل نهاية الأسبوع الجاري، تلك التصريحات، كانت خلال لقاء عبد الفتاح البرهان مع التلفزيون السوداني، اليوم الأحد 21 أبريل 2019.

حوار عبد الفتاح البرهان على تلفزيون السودان

وأكد رئيس المجلس الانتقالي، أنه يفضل أن تكون الحكومة الانتقالية “حكومة تكنوقراط”، وعن هيكلة المناصب القيادية أكد أن هذا الأمر سيتطلب وقت طويل، مضيفا أن الحكومة القادمة ستتولى كل أمور البلاد، ما عدا المخابراتية والأمنية، مؤكدا أن هناك لجان تعمل لتجهيز تلك الجهات لتصبح سليمة ومعافاة، وأضاف “لا يوجد أي معتقل سياسي في البلاد الآن”.

وأضاف الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم تشكيل هيئة متخصصة تعمل تحت مظلة النيابة العامة للتحقيق في قضايا الفساد، حيث طالب أي مواطن متضرر بأن يتقدم ببلاغ رسمي للنيابة لكي يحصل على حقه.

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