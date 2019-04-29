لليوم الثاني توالياً: إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية يُسفر عن قتلى وإصابات

لليوم الثاني على التوالي، وقع حادث إطلاق نار في ولاية أمريكية وأسفر عن قتلى وإصابات منذ أقل من نصف ساعة، حيث أعلنت “تشاكيا فينوي” المتحدثة باسم شرطة ماريلاند أن سبعة أشخاص أصيبوا بطلقات رصاص وقُتل آخر في حي 2500 في شارع إدموندسون في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

ووفقاً لشبكة “سي إن إن” أضافت المتحدث بسم الشرطة أن سلطات الولاية تلقت اتصالاً منذ قليل للإبلاغ عن حالة إطلاق نار عشوائي في المدينة، وإصابة عدة أشخاص ووقوع قتيل كحصيلة مبدئية للهجوم حتى الآن، لكن المتحدثة لم تُدلِ بمعلومات عن الحالة الصحية للمصابين الآخرين.

وقالت السلطات إن إطلاق النار وقع في أحد الشوارع بالجزء الغربي من المدينة، وأردفت أنها لا تملك أية معلومات حالياً عن سبب إطلاق النار ولا عن هوية المنفذ أو أي معلومات عن المشتبه بهم.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فقد وقع إطلاق النار أثناء تجمع بعض الأشخاص لتناول الطعام في المدينة.

UPDATE: Baltimore police have now confirmed that eight people were shot during a Sunday evening cookout. One victim has died. https://t.co/sevD7v7Dct — WUSA9 (@wusa9) April 29, 2019

كان حادث مشابه قد وقع بالأمس عندما هاجم إرهابي أمريكي كنيساً يهودياً في ولاية كاليفورنيا وأطلق النار على الموجودين بداخله فقتل شخصاً وأوقع أربعة آخرين مصابين، واعتبرت جريمة كراهية وتم القبض على الجاني.

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