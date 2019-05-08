لماذا توقف موقع الهجرة العشوائية للولايات المتحدة | وهل تم إلغاء فيزا التنوع هذا العام .. إليكم الحقائق

الهجرة العشوائية للولايات المتحدة 2020، هي ككل عام المحور الأكثر أهمية لدى كل من يحلم بالسفر للعمل والإقامة بالأراضي الأمريكية، والتمتع بميزات أكبر اقتصاد بالعالم، ومن المعروف أن ملايين الأشخاص حول العالم يتقدمون كل عام عبر برنامج فيزا التنوع الأمريكي المعروف اختصاراً ب DV فمن ولا يحالف الحظ من الاختيار العشوائي الذي يتم عبر الحاسوب غير 53 ألف فقط .

ومُنذ اللحظة التي تم الإعلان فيها عن ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 وبدأ الرواد بدخول موقع دائرة الهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتحري النتيجة، تفاجئ الزوار بان الموقع متوقف ولا يعمل .. وكثرت الأقاويل حول إلغاء الهجرة العشوائية هذا العام .. خاصة بعد أن ترددت أنباء قوية عن رغبة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في تقنين كافة قوانين الهجرة لبلاده .. فما هي القصة بدقة .

علينا أن ندرك، أن لا أساس بالمرة لصحة أخبار بان هناك توجه أو قرار بإلغاء الهجرة العشوائية للولايات المتحدة بالعام 2020، والبرنامج الخاص بفيزا التنوع لا يزال سارياً كما هو دون أي تغير أو تبديل أو تعديل .

وتوقف الموقع الحادث والذي أقلق الكثيرون، وجعل هناك مجال خصب للأقاويل، هو ببساطة أمر يحدث كل عام، والسبب هو ضغط الزوار والراغبين في معرفة نتيجة قبولهم من عدمه في برنامج القرعة الأمريكية للهجرة العشوائية، ولك أن تعلم أن الموقع وفي وقت واحد تقريباً يواجه ملايين الزيارات لتحري النتائج مما أثر كثيراً عليه وتوقف .

لكن لا داعي للقلق فخلال ساعات سوف تنضبط الأمور، وما عليك إلا الصبر خاصة أن فترة تحري النتيجة مفتوحة لشهور قادمة دون أي مشاكل .