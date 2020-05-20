“لن يكون خلال هذا العام” .. خبير ياباني يصدم العالم بشأن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

بمجرد ظهور فيروس كورونا المستجد، بدأ علماء العالم يواصلون الليل بالنهار، للتوصل إلى علاج أو لقاح لذلك الشبح الذي خيم بظلاله على معظم بلاد العالم، وأثر على الأنشطة الحياتية للبشر، الاجتماعية منها والاقتصادية، حتى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 4.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، كما وصل حالات الوفاة إلى 320 ألف شخص .

خبير ياباني يصدم العالم بشأن كورونا

توقع رئيس لجنة الخبراء الحكوميين اليابانية، المعنية بأمر فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء 20 مايو، أن تطوير لقاح لمكافحة الفيروس، والحيلولة دون إصابة الناس به، من غير المرجح أن يكون خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنه من الصعب التكهن بموعد محدد للوصول إلى لحظة توفر لقاح يخلص العالم من هذا الفيروس الخطير .

لقاح كورونا لن يكون خلال عام 2020

وقال المسؤول الياباني، تاكاجي واكيتا، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، خلال جلسة برلمانية : “على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح لاحتواء وباء كورونا، إلا أنه للتوصل إلى ذلك لابد أن يمر اللقاح بعدة اختبارات لضمان فعاليته وسلامته وعدم وجود أثار جانبية له، ما يحتاج إلى وقت، قد يتجاوز نهاية العام الحالي” .

قرارات احترازية جديدة باليابان تحسبًا للموجة الثانية لكورونا

حذر شيجيرو أومي، رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بـ(كورونا المستجد)، المواطنين في اليابان من تقليل نسبة الحذر، مشيرًا إلى أن الإصابة بالفيروس ما زالت قائمة على الرغم من تراجع الإصابات، ومحذرًا من تجدد الإصابات مرة أخرى، ما أدى إلى احتمال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية من قبل رئيس الوزراء شينزو آبي، غدًا الخميس 21 مايو .