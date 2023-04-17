ليلة القدر بالمسجد الكبير في الكويت 2023.. تعرف على موعد صلاة القيام 27 رمضان 1444

نسقت إدارة المسجد الكبير، مع وزارة الداخلية، للاستعداد لإحياء ليلة القدر 27 رمضان 2023، حيث من المرتقب أن يحضر موعد صلاة القيام في ليلة القدر 27 رمضان 2023 ما يقرب من 50 ألف مصل، وسوف تقوم الأجهزة المعنية بغلق الدائري الأول، وسوف يتم فتح كل مواقف السيارات الموجودة حول المسجد، كما ستقوم إدارة المسجد بفرش السجاد خارج المسجد وعلى الشارع الرئيسي الذي يربط بين المسجد الكبير وبورصة الكويت.

موعد صلاة القيام في ليلة القدر 27 رمضان 2023 بالمسجد الكبير