ليلة القدر بالمسجد الكبير في الكويت 2023.. تعرف على موعد صلاة القيام 27 رمضان 1444
نسقت إدارة المسجد الكبير، مع وزارة الداخلية، للاستعداد لإحياء ليلة القدر 27 رمضان 2023، حيث من المرتقب أن يحضر موعد صلاة القيام في ليلة القدر 27 رمضان 2023 ما يقرب من 50 ألف مصل، وسوف تقوم الأجهزة المعنية بغلق الدائري الأول، وسوف يتم فتح كل مواقف السيارات الموجودة حول المسجد، كما ستقوم إدارة المسجد بفرش السجاد خارج المسجد وعلى الشارع الرئيسي الذي يربط بين المسجد الكبير وبورصة الكويت.
موعد صلاة القيام في ليلة القدر 27 رمضان 2023 بالمسجد الكبير
- كما أُعلن من قبل سوف يكون موعد بداية صلاة القيام بالمسجد الكبير الكويت في ليلة القدر 27 رمضان 2023 الساعة 12 عند منتصف الليل.
- الإمام في ليلة القدر سوف يكون القارئ الشيخ فهد الكندري والقارئ الشيخ مشاري العفاسي.
- هذا ويتحرى المسلمون في الكويت والعالم، ليلة القدر العظيمة، للفوز بنفحة ربانية مباركة، وللفوز بثواب قيامها العظيم.