“ليلة القدر” فضلها وكيفية قيامها والأعمال المستحبة فيها وموعدها

“ليلة القدر” ينتظرها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهي ليلة مباركة يتمناها كل مسلم كدليل علي صلاح الأعمال ورضا الله علي عباده الصالحين، ومن المعروف أن ليلة القدر يتم تحريها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، هذه الليلة لايعلم موعدها بالتحديد إلا الله، ويحاول المسلمين خلال العشر الأواخر بزل الجهد في التقرب إلي الله إحتساباً لهذه الليلة المباركة.

سبب تسمية “ليلة القدر”

سميت “ليلة القدر” بهذا الإسم لقدرها العظيم، حيث مالها من مكانة عند رب العرش العظيم، ويتم تقدير الأرزاق للسنة، وغفران للزنوب والمعاصي لمن رضي الله عنه، وتقدر فيها الآجال والأرزاق.

الأعمال المستحبة وقيام “ليلة القدر”

قيام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً لله.

دوام الإستمرار علي الصلاة وقيام الليل.

إخراج الذكاة والصدقات للفقراء والمساكين.

العمل علي الإلتزام بالفرائض والسنن.

الدعاء والإستغفار والتسبيح.

فضل “ليلة القدر”