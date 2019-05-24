“ليلة القدر” فضلها وكيفية قيامها والأعمال المستحبة فيها وموعدها

“ليلة القدر” ينتظرها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهي ليلة مباركة يتمناها كل مسلم كدليل علي صلاح الأعمال ورضا الله علي عباده الصالحين، ومن المعروف أن ليلة القدر يتم تحريها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، هذه الليلة لايعلم موعدها بالتحديد إلا الله، ويحاول المسلمين خلال العشر الأواخر بزل الجهد في التقرب إلي الله إحتساباً لهذه الليلة المباركة.
سبب تسمية “ليلة القدر”
سميت “ليلة القدر” بهذا الإسم لقدرها العظيم، حيث مالها من مكانة عند رب العرش العظيم، ويتم تقدير الأرزاق للسنة، وغفران للزنوب والمعاصي لمن رضي الله عنه، وتقدر فيها الآجال والأرزاق.
الأعمال المستحبة وقيام “ليلة القدر”
- قيام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً لله.
- دوام الإستمرار علي الصلاة وقيام الليل.
- إخراج الذكاة والصدقات للفقراء والمساكين.
- العمل علي الإلتزام بالفرائض والسنن.
- الدعاء والإستغفار والتسبيح.
فضل “ليلة القدر”
- تنزل فيها رحمة وغفران الذنوب من الله علي عباده، لقول الله عز وجل “تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتي مطلع الفجر”.
- نزول القرأن الكريم في ليلة القدر، لقول الله عز وجل “إنا أنزلناه في ليلة القدر”.
- تتميز العبادات فيها بأجر عظيم، لقول الله عز وجل “ليلة القدر خير من ألف شهر”.
- يغفر لمن قام ليلة القدر جميع ذنوبه، لقول رسول الله “من قام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه”.
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