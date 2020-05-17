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ليلة 25 رمضان 2020.. هل كانت ليلة القدر؟

بواسطة محمود عطا الله
هل كانت ليلة 25 رمضان هي ليلة القدر هل كانت ليلة 25 رمضان هي ليلة القدر

نتابع معكم من خلال هذا التقرير الإجابة عن السؤال الهام وهو “هل كانت ليلة 25 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟”، حيث نستعرض معكم علامات ليلة القدر وفضل تلك الليلة العظيمة، حتى يتحرى كل المسلمين علامات ليلة القدر في ليلة 25 رمضان 1441، وهل تحققت تلك العلامات في تلك الليلة الكريمة، كما ننتظر تعليقاتكم وانطباعاتكم عن ليلة 25 رمضان وهل شعرت أنها ليلة القدر المرتقبة؟ وهل ظهرت العلامات المرتقبة؟.

علامات ليلة القدر.. هل وجدتها في ليلة 25 رمضان 2020؟

ليلة القدر العظيمة، تتنقل من العام للأخر بين الليالي الوترية (الفردية) في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، أي تكون أحد ليالي 21 رمضان أو 23 رمضان أو 25 رمضان أو 27 رمضان أو 29 رمضان، ومن علامات ليلة القدر أن الشمس تظهر صبيحة تلك الليلة بلا شعاع مثل القمر في ليلة البدر، وأن ليلة القدر لا تكون باردة ولا حارة وتسكن فيها الريح، وتكون السماء في تلك الليلة صافية.

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ أمارة ليلة القدر: أنها صافية بلجة، كأنَّ فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحلُّ لكوكب أن يُرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارَتَها أن الشمس صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع، مثل القمر ليلة البدر، لا يحلّ لشيطان أن يخرج معها يومئذٍ).

هل كانت ليلة 25 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟

بخصوص فضل ليلة القدر، أن العبادة الصادقة الخالصة في تلك الليلة يتجاوز ثوابها فضل عبادة ألف شهر، حيث يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾، هذا ويكون الدعاء الصادق للعبد صاحب النوايا الحسنة مُستجاب بإذن الله في ليلة القدر، الآن ننظر تعليقاتكم حول ليلتنا، وهل كانت ليلة 25 رمضان 2020 هي ليلة القدر؟.

علامات ليلة القدر
تكون ليلة هادئة
تكون ليلة لا باردة ولا حارة
يكون القمر ساطعًا
تظهر الشمس صبيحة تلك الليلة بلا شعاع
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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