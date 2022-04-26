ليلة 25 رمضان 2022 لم تكن ليلة القدر

أدي المسلمون صلاة القيام ليلة 25 رمضان 2022 وهي ثالث ليلة وترية في العشر الآواخر من شهر رمضان الفضيل 1443، وكانت ليلة عظيمة هادئة وكريمة، أخلص الجميع خلال القيام، للفوز بنفحة ربانية، تلك النفحات التي تأتي من فضل الله صاحب الفضل العظيم يؤتيه لمن يشاء.

هل كانت ليلة 25 رمضان 2022 هي ليلة القدر؟

من علامات ليلة القدر، ان الشمس تخرج صبيحة هذا اليوم وتكون بيضاء لا شعاع لها، وتكون السماء صافية في ذلك الصباح، صباح ليلة 25 رمضان خرجت الشمس بيضاء بالفعل لكن كان لها شعاع، وكانت السماء مليئة بالسحب وليست صافية، على الرغم من أن الليلة كانت هادئة وجميلة خلال صلاة القيام، وعليه لم تكن ليلة 25 هي ليلة القدر والله أعلى وأعلم.

واصل القيام بقوة خلال الليالي القادمة

هذا وعلينا حاليًا مواصلة القيام بعزم وإيمان لنصل إلى الفوز العظيم، لنكون ضمن الطائعين العابدين خلال ليلة القدر، التي من المرتقب أن تكون في أحد الليالي المتبقية من شهر رمضان، كما يجب علينا أداء صلاة القيام بعزم وهمة خلال كل الليالي المتبقية الوترية وغيرها، تقبل الله منا ومنكم، اللهم لا تحرمنا من فضل ليلة القدر.