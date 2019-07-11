“ليندا صرصور” ناشطة أمريكية مسلمة تفجر مفاجأة عن أصل المسيح وديانته قبل نزول الوحي عليه

نشبت مشادات كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر بسبب قيام الناشطة السياسية الأمريكية المسلمة “ليندا صرصور” بكتابة تغريده كتبت فيها إن السيد المسيح كان في الأصل فلسطينياً، وتعتبر الناشطة ليندا صرصور ناشطة تتدافع عن حقوق المرأة وتعتبر من اكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم بدخولها مجلة تايم للشخصيات البارزة، وقالت ليندا أن المسيح كان فلسطينياً من الناصرة مما اثأر جدلاً واسعاً حول هذا التصريح.

تفاصيل تصريحات ليندا صرصور الأخيرة التي أثارات جدلاً علي تويتر

غردت ليندا صرصور أن المسيح كانت ولادته في مدينة بيت لحم الفلسطينية والتي هي الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تغريده أخرى قالت ليندا صرصور إن المسيح كان في الأصل فلسطيني الجنسية ولكنه اعتنق الديانة اليهودية، قبل هبوط الوحي عليه، وحددت وصف المسيح بأنه أسمر البشرة وليس لونه أبيض كما يزعم البعض.

وفي تغريده أخرى كتبت ليندا صرصور أن الشخص الفلسطيني هو شخص ولد في فلسطين، ولذلك عندما يقول أحد الأشخاص بأن المسيح في ولد في فلسطين فهذا يدل علي صدق كلامي بأنه كان يهودياً في الأصل، وقالت أيضاً أن فلسطين تعتبر وطن بينما اليهودية دين فقط.

رد يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء علي تصريحات ليندا صرصور

رد “يائير نتنياهو” نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي في تغريده رداً على ليندا وقال أن الرومان قاموا بتغيير اسم المنطقة من أسم يهودا إلى أسم فلسطين عام 130 ميلادياً وذلك كعقاب لليهود علي الثورة التي قاموا بها.

من هي ليندا صرصور